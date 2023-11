Subasta judicial maquinarias industriales.

EDICTO DE SUBASTA

La CÁMARA PRIMERA DEL TRABAJO de la TERCERA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL de la PROVINCIA de RÍO NEGRO con asiento de funciones en calle John O' Connor 20 de esta ciudad de San Carlos de Bariloche, Presidencia a cargo del Dr. JUAN ALBERTO LAGOMARSINO DE LEON, Secretaría única a cargo de la Dra. MARIA JOSE DI BLASI, Coordinación de Oficina de Tramitación Integral Laboral a cargo del Dr.

PABLO NICOLÁS VELÁZQUEZ, hace saber que, en los autos caratulados

"AGUILAR, JORGE ALEJANDRO Y OTROS C/ ABERTEX SRL S/ RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (L)" - Expte. N° BA-06037-L-0000, la Martillera Pública GABRIELA INÉS JOSEAU, Matrícula RPCRN T° I F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día VIERNES 10 de NOVIEMBRE de 2.023 a las 10 HORAS en Los Arrayanes 454 Melipal de esta ciudad, 1) Una soldadora Gostr de un cabezal, OK Industrial SRL serie 5607, color azul y amarillo; 2) Una punzonadora NOD E- TEC WSR 33 serie 332016019; 3) Una punzonadora marca OK industrial SRL serie 5653; 4) Una soldadora de doble cabezal serie 222016019 E TEC; 5) Una cortadora marca OK

Industrial OC 500 V-11.0 Unitronics con tablero operacional SN 1100174 de 5 m de largo x 1 de ancho aproximadamente, en el estado en que se encuentran.

CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir el 10% del precio en concepto de SENA y el 6 % como COMISION en efectivo a cargo del COMPRADOR, quien deberá constituir domicilio en el radio del Juzgado. Sellado de ley a cargo del comprador. Subasta sujeta a aprobación judicial. Los bienes podrán revisarse comunicándose con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066.-

San Carlos de Bariloche, 02 de octubre de 2023

PABLO NICOLÁS VELÁZQUEZ