Una semana para defender y visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bariloche

“Con ternura en territorios de infancias y adolescencias, abrazamos la Democracia”, es el lema de esta 27º edición de la Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya es parte del calendario de cada noviembre barilochense.





Surgió hace 27 años, para celebrar la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional adoptado por la ONU en 1989 que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.





“Iniciaron desde el grupo Encuentro, Luis y Edith que fueron mentores de muchos de los que estamos hoy”, remarcó Yanina Vera del Movimiento Infancia, en diálogo con ANB. Hoy, se suman distintas organizaciones, sindicatos y dispositivos que trabajan con chicas y chicos de los barrios de la ciudad.





Este año, al conmemorarse, además, 40 años de democracia, desde la mesa de trabajo quisieron poner especial énfasis en la importancia de los derechos que se ganaron a través de años de luchas y esfuerzos.





Vera remarcó que “en este momento, el lema que elegimos es para recordar los 40 años de democracia, porque nos preocupa volver a hablar de cuestiones que para nosotros que ya no se daban porque considerábamos que había una base. La coyuntura nos da un sopetón y parece que no hablábamos todos de lo mismo”.





En este sentido, señaló también que “muchas propuestas de derecha avasallan hacia derechos que se ganaron, en términos de educación, vivienda, identidad. Muchas de las luchas que vienen siendo históricas”.





Por esto, este año las actividades se centrarán bajo ese lema. Durante una semana, se realizarán distintas propuestas, algunas ya clásicas de la Semana por los Derechos, como las barrileteadas o la marcha de cierre.





La Semana comenzará oficialmente, el martes 21 dado que el lunes 20 es feriado. A las 10 horas, se realizará una conferencia de prensa en el Grupo Encuentro (Pablo Mange 206).





El día miércoles 22a las 19 horas en Unter (Elflein 735) habrá un Espacio de Formación para trabajadores y educadores dictado por Laura Taffetani, abogada y referente de la Fundación Pelota de Trapo.





El jueves 23 se realizará un nuevo Encuentro de Fútbol Callejero coordinado por Cre-Arte. Este año se estima una participación de más de 300 niños, niñas y jóvenes.





Finalmente, el cierre será durante la 27º Marcha por los Derechos que se realizará el viernes 24. A las 10 horas se concentrarán Onelli y Moreno para marchar hacia el Centro Cívico donde se leerá el documento, habrá conciertos de bandas de escuelas secundarias y espacios lúdicos y de lectura para todas las edades.





Así como hace 27 años, la Semana de los Derechos busca poner en primer plano a niñas, niños y adolescentes, reivindicar los derechos que tienen y la importancia de defender a un sector que sufre vulneraciones de distinto tipo.





“Queremos visibilizar eso. No es un momento para ser tibios. Tenemos que salir y ratificar cómo pensamos la democracia y qué cosas no negociamos, y nosotros no negociamos las infancias, adolescencias ni los derechos ganados”, finalizó Vera. (ANB)





MARTES 21/11:





- CONFERENCIA DE PRENSA en Grupo Encuentro (Pablo Mange 206) a las 10.00 Hs. Se convoca a medios de comunicación y la comunidad.





- BARRILETEADAS en los distintos dispositivos.





- JORNADA DE PALÍN (juego mapuche) en Plaza Centenario. Organiza Comisión Plurinacional Furilofche





MIÉRCOLES 22/11:





- ASAMBLEA INFANTIL en la Escuela Antu Ruca





- ASAMBLEAS DE CENTROS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS de las escuelas públicas del este. Organiza METEJO Mesa Territorial de Jóvenes





-“FIESTA POR EL DERECHO A LA DIVERSIÓN DE NNA CON DISCAPACIDAD” en la Escuela Especial Nro.6





- JORNADA DE JUEGOS INTERCULTURALES AUKATUN en la Escuela Primaria Nº 315. Organiza El Semillero Vientos de Libertad y Comisión Plurinacional Furilofche





- ESPACIO DE FORMACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS CON LAURA TAFFETANI en Unter (Elflein 735) de 19 a 21hs. Abierto a la comunidad





JUEVES 23/11





- ENCUENTRO DE FÚTBOL CALLEJERO en el Estadio Municipal (Gallardo y 9 de julio) de 9:00 a 12:00 hs.





- OBRA DE TÍTERES “Treng treng y kai kai filu” en CDI Eluney. Funciones a las 10 y 15 hs. Organiza Comisión Plurinacional Furilofche.





VIERNES 24/11





-MARCHA. Se convoca a las 10hs. en Onelli y Moreno, culminando en el Centro Cívico





-JORNADA EN EL CENTRO CÍVICO. Lectura de documentos, bandas y espacios lúdicos para todas las edades. Abierto a la comunidad.





OTRAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA SEMANA:





MIÉRCOLES 15:





- ASAMBLEA INFANTIL en la Escuela Antu Ruca





SÁBADO 18:





- ENCUENTRO ARTÍSTICO, Freestyle, folclore, cumbia y mucho más en el Playón 645 viviendas. Organiza Ecos-Hueche de 14.00 hs a 18.00 hs. Abierto a la comunidad





LUNES 20:





-FUNCIÓN DE TÍTERES Cabeza de aire, espectáculo de títeres corporales a las 18hs. en Unter (Elflein 735). Organiza Unter y Huellas de Cartapesta. Abierto a la comunidad.





SÁBADO 25:





-FESTIVAL CULTURAL EN PEDIDO DE JUSTICIA POR RAFAEL NAHUEL. Organiza Kolectivo Kultrunaso. A partir de las 16 hs. en la Sala de Ensayo Comunitaria Dengun Piuke (Ruta 40 y Quaglia). Abierto a la comunidad.(ANB)

