Emergencias para animales

El eximio extinto profesor de Veterinaria Tomas Weeller, siempre decía con vehemencia en una emergencia sea cual fuere, trate, "…El dolor, el sufrimiento y después abóquense a tratar las causas…" Morir es una consecuencia de la naturaleza, el sufrimiento no.





En atención a que mascotas o pequeños animales que en la cotidianeidad padecen la no atención Medica Veterinaria por ausencia de los mismos y que no tienen que ver con situaciones de maltrato, sino que no son atendidos porque las veterinarias están cerradas y no prestan los servicios veterinarios que corresponden y que se trata de algo que sucede en todas las ciudades rionegrinas sean chicas, medianas o grandes porque no existe un servicio veterinario de guardias plasmado en una normativa es que los Legisladores Mandato Cumplido Graciela Valdebenito y Carlos Johnston y los Legisladores Facundo López y Juan Elbi Cides presentaron un proyecto con el objeto de crear “el marco jurídico para la implementación de Guardias pasivas Veterinarias, con el propósito de garantizar de forma adecuada la atención profesional en situaciones de emergencia para animales”.