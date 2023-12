“Mi profesión es muy gratificante y satisfactoria y la ejerzo con mucho orgullo”, sostuvo Gabriela Campillay.

Como cada 8 de diciembre se celebra en Río Negro el día de la patrona de la policía de la provincia, en El Bolsón los actos centrales tuvieron lugar en la unidad 12 de policía pasado el mediodía, en la oportunidad dialogamos con la titular de la comisaría de la familia Gabriela Campillay quien se refirió a cómo es ser policía, “para nosotros, poder ayudar a la víctima es muy satisfactorio, poder dar esa primera asistencia a las personas en situación de violencia a nosotros nos es muy gratificante y lo hacemos con muchísimo orgullo”.









La virgen es la patrona de la policía de la provincia de Río Negro, por ende cada 8 de diciembre el cuerpo de seguridad provincial festeja su día con distintos actos y hoy noticias del Bolsón dialogó con la titular de la comisaría de la familia Gabriela Campillay quien contó: “este año vamos a estar como cada día 8 de diciembre con un acto que se va a llevar a cabo a horas 12 acá frente comisaría 12 y con presencia de personal que trabaja en comisaría de la familia y la familia policial”, explico la funcionaria.

















No es fácil

Seguidamente Campillay detalló: “No es una tarea fácil, pero la verdad que el personal se dedica de pleno con esta temática estamos muy comprometidos y la verdad que se resalta y se valora todo lo que hace y lleva adelante personal de comisaría de la familia que la verdad es un trabajo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha empatía”.





El apoyo de la familia

Con todo, valoro que siempre se puede contar con el apoyo de la familia, “como todos los 8 de diciembre nosotros celebramos, hacemos un encuentro con las familias también de los empleados policiales, yo lo hago en comisaría de la familia. Nos reunimos después del acto toda la familia porque yo creo que nosotros no somos nadie sin la familia, es algo que necesito siempre, valoro el acompañamiento de cada una de las familias de los empleados que trabajan en la unidad”, remarcó la jefa.





Al consultarle sobre si ser policía y sobre todo en el ámbito de la familia es una tarea ingrata la oficial principal no dudó en responder que en su caso y el personal a su cargo no es así, “No es ingrato, porque para nosotros poder ayudar a la víctima es una tarea muy satisfactoria, poder dar esa primera asistencia a las personas en situación de violencia a nosotros nos es muy gratificante y lo hacemos con muchísimo orgullo. Yo creo, como lo yo lo hice al momento de ingresar a la fuerza policial, lo hice por vocación, lo hice porque realmente siento esa necesidad de poder llegar y asistir a las personas ya sea del contexto que esté pasando o por las situaciones que estén pasando”, explicó.

Además, la titular de la comisaria de la familia recordó que ha pasado por varios cargos dentro de la fuerza pública, “hoy por hoy me toca estar al mando de comisaría de la familia, he estado en otras localidades, he estado en otras unidades, he trabajado en comisaría 12 y la verdad que todo es gratificante, toda ayuda y todo hace al requerimiento personal de uno en esta institución”.





A los más nuevos que escuchen

Finalmente pidiéndole un consejo hacia las nuevas camadas de policías que se suman a la fuerza Gabriela Campillay hizo hincapié en que deben escuchar tanto a los agentes recién egresados como a los oficiales, “mi recomendación es que escuchen y que escuchen al personal que ya tiene trayectoria, que de ese personal va a aprender. Y a los oficiales que escuchen a los suboficiales, al que anda en la calle, es sumamente importante poder escucharlo porque él le va a dar la herramienta para poder llevar a cabo una causa y que esa causa llegue a un buen fin”, aseguró.