Resurgir de las cenizas: "perdimos todo, pero no vamos a bajar los brazos"









Fueron las palabras de Andrés Gándara, uno de los propietarios de los tres comercios que quedaron reducidos a cenizas en el incendio que se generó en el local de Elvira electrodomésticos.





Este mediodía noticias del Bolsón dialogó con el propietario del cotillón y poli rubros Hannah que estaba ubicado sobre avenida Sarmiento contiguo al local del extinto Elvira electrodomésticos, “es una tragedia como se puede ver, pero gracias a Dios mi señora alcanzó a salir y no resultó lastimada, porque ella es la que estaba al frente de este cotillón que también teníamos repostería y artística” ·, agradecido el comerciante.

Más adelante Gándara detalló que el fuego se expandió por un altillo que tenía el local de Elvira donde estaban almacenados mayormente colchones y somieres, “El fuego fue bajando los locales que teníamos acceso a un segundo piso básicamente por la misma escalera no así ocurrió en los otros locales que no tenían este sobre piso y no resultaron tan dañados”, detalló Gándara.





El trabajo de 30 años





Al pedirle un estimativo sobre las pérdidas Andrés obvio detallar el monto en cifras y graficó que se trata de un comercio que tenían en Buenos Aires en el cual habían invertido 30 años de su vida, “hace 6 años que nos vinimos a vivir a El Bolsón y luego de mucho esfuerzo hará dos años pudimos abrir nuevamente nuestro cotillón aquí y teníamos todo en este lugar, básicamente se perdió todo, 30 años del laburo en un ratito”, además explicó que no tenía seguro porque no hay aseguradoras que quieran correr el riesgo de asegurar elementos que básicamente son tela cartón y muy inflamables.





Resurgir





Finalmente, al consultarle cómo se sigue después de este golpe Andrés no dudó y con un optimismo que contagia señaló: “surgiremos con otra cosa, nosotros nunca bajamos los brazos, tengo 51 años y todavía me queda una buena etapa para resurgir”, aseguró Gándara.