El Bolsón: múltiples focos preocupan al Splif.

Durante la tarde-noche del martes se dieron múltiples salidas, así lo confirmo Julio Cárdenas del Splif, expresando que es una de las peores preocupaciones que tiene por estos días, “estamos lidiando con alguien que le gusta ver como trabajamos, los camiones y las sirenas”, sostuvo.

En dialogo con noticias, el jefe del Splif detalló: “el día de ayer aproximadamente a las 21.30, nos dan aviso de un incendio en el aeródromo, de los cuales tuvimos dos focos, salieron los tres móviles y una camioneta, con el apoyo de bomberos voluntarios., se presentaban dos focos que estaban distantes. Se trabajó y se pudo apagar, a pesar del combustible que hay debido a la vegetación y mucho pasto”, afirmo Cárdenas.

Sobre la situación en la que se trabajó explico que a pesar que era de noche el fuego corría rápidamente, los focos de 10x20, de 10x5, que al no haber viento se pudieron apagar rápidamente, se tuvo que movilizar los tres móviles y una camioneta, más bomberos voluntarios y personal de la policía.

Mirador del Azul.

De regreso a la central dijo Julio Cárdenas que se recibió la alerta sobre una situación en el Mirador del rio Azul, cuando el personal fue no alcanzó a llegar porque una persona que dio un nombre y dijo que iba a esperar ahí no se hizo presente y mas tarde nos percatamos que fue una distracción, no había nadie, el equipo venía regresando y vuelven a prender fuego en el aeródromo.





Nuevamente en el aeródromo.

Este nuevo foco lo prendieron a unos 30 metros más al norte de los anteriores, “el personal tuvo que llegar al sector con el apoyo de bomberos voluntarios, de manera rápida se pudo sofocar ese incendio, son claramente intencionales y pareciera que alguien se divierte con estas cosas”, aseguro el combatiente.

Puente del barrio Usina

También a la 1. 30 hs aproximadamente se recibe una alarma sobre un fuego en el puente del barrio Usina, en el sector de costa de rio, al verificar se constató que se trataba de acampantes.

Cárdenas comento que hay alguien al que le agrada ver las sirenas y al personal trabajar, “hay que tomar conciencia que hay mucho combustible, estamos observando muchas pasadas en el predio del aeródromo, que vamos a tener que registrar.





Tres focos intencionales en el día de ayer.

Se le solicito colaboración al personal de la 12, y se presentaron en las motos para recorrer el lugar, no se encontró a nadie. Cárdenas remarco se debe llamar a la concientización de la gente, que estén alerta y cualquier maniobra sospechosa, que avisen eso es lo que pedimos siempre, que nos avisen.





Justicia por mano propia

“Ayer, a la noche, había mucha gente ofuscada, que incluso algunos recorrieron de a pie el perímetro del aeropuerto, para tratar de dar con estos incendiarios y hacer justicia por mano propia, antes miraban como trabajaban, pero ahora, andaba gente que se puso a recorrer a ver si podía encontrar a alguien. No encontraron a nadie, menos mal porque habría sido grave”, sostuvo .





Recomendaciones.

Desde el Splif solicitan total precaución porque queda una semana de intensos calores, especialmente en la zona de El Manso, El Foyel, Mallín Ahogado y lógicamente nosotros estaremos en alerta máxima. Los brigadistas van a salir a recorrer tenemos puntos estratégicos donde la gente va, se para, miran y avisan, afirmo que están disponible el helicóptero transportable pero siempre se recomienda al 103 la guardia las 24 horas y máxima alerta.