El Hoyo: el gobernador Ignacio Torres dejó inaugurada la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Acompañó al intendente César Salamín en la ceremonia de bendición de los frutos, en el marco de la primera jornada de la celebración que rinde homenaje a los chacareros y cosecheros del valle cordillerano.

Junto al vicegobernador Gustavo Mena y varios funcionarios, el mandatario chubutense también mantuvo una reunión con los productores de la Comarca Andina, preocupados por la posible apertura de importaciones que facilita la entrada de frambuesas de Chile. Al respecto, Ignacio Torres precisó que el gobierno de Milei “no está contemplando las economías regionales y vamos a elevar el reclamo como corresponde a los funcionarios nacionales de quienes dependen, entre otras cosas, las cuestiones arancelarias y los derechos de exportación también”.

Desde su óptica, “tenemos que ser competitivos, pero no podemos darle la espalda a cientos de puestos de trabajo que vienen poniéndole el hombro desde hace muchísimo tiempo y que es parte de la economía más importante de toda la región”.

Enseguida adelantó que “el día miércoles vamos a estar en Buenos Aires elevando el pedido, no solamente de parte de la gobernación, sino también del intendente de César Salamín, que me lo manifestó esta semana. Es uno de los temas que se habló también ayer con los gobernadores de la Patagonia”.





Remarcó que “son varias las economías regionales que se ven golpeadas por un tema arancelario y también por las retenciones. Insisto, no es lo mismo un sector que tiene sus utilidades duplicadas -porque tiene costos en pesos y exporta y recibe el doble por la devaluación-, que otros sectores que tienen sus costos en dólares y la balanza no es positiva, ya que las retenciones generan un costo operativo muy importante. Esto no tiene un impacto fiscal representativo para la nación, pero tiene un impacto social y de generación de laburo muy importante para todos los chubutenses”, aseveró.

Miles de vecinos y turistas acompañaron la apertura de la fiesta, que contó con el tradicional concurso de hacheros y distintos números artísticos sobre el escenario. Por su lado, el predio presenta el multicolor atractivo de los puestos gastronómicos, patio cervecero, globa de productores y artesanos.









De igual modo, Nacho Torres resaltó que “las fiestas populares motorizan la economía de cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Me acuerdo que cuando fuimos a gestionar los fondos al CFI para poder tener estas celebraciones, algunos medios de Buenos Aires que no entienden la lógica y la dinámica del interior nos criticaron diciendo que no era momento de buscar plata para fiestas”.

Agregó que “son eventos que reivindican nuestra cultura, nuestro arraigo, a nuestra gente y generan laburo en tiempo de crisis, como la que está atravesando la nación. Tenemos que ser creativos y tenemos que pensar en los sectores más vulnerables y también en los pueblos -desde el más grande hasta el más chico-, así que las fiestas populares en esta provincia van a seguir, independientemente de la coyuntura nacional”.





Turismo

En otro orden, Ignacio Torres se refirió a la reunión de gobernadores patagónicos celebrada el jueves en Villa La Angostura, donde “también hablamos de integración y de pensar en el desarrollo de los corredores turísticos binacionales y que no vean un límite entre las provincias”.

Sumó que “vamos a presentar un proyecto en el CFI para tener un plan turístico máster y determinar en el corto plazo el potencial del Corredor de los Andes”.

























Asimismo, “va de la mano con la infraestructura, porque sería pegarnos un tiro en el pie no terminar las obras de puertos de aguas profundas que recibe los cruceros en Puerto Madryn o no mantener la ruta nacional 40 que recibe tantos turistas y que genera tantas divisas también para la Nación”. En la continuidad de la noche, el espectáculo artístico incluyó a la orquesta “Entre Montañas”; Nelson Ávalos; Axel Santamaría, Ayelén Lirio; Esteban Salaberry (Comodoro Rivadavia); Póker Face; La Diferencia RDL; Jona Da Vinci y Los Inevitables; Sonidos del Curru; Fátima y la Fuerza Sureña.





En el escenario principal Ayelén Lirio delito a vecinos y turistas con sus canciones.