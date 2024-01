Incremento en el estacionamiento medido y pago en El Bolsón.

Durante las últimas semanas se formalizó el incremento del estacionamiento medido y pago en el centro de El Bolsón destacando que de pagar $100 la hora, ahora se paga $350, esto redunda en un mayor beneficio para las dos cooperativas que operan el servicio.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con las encargadas de las dos cooperativas el que funcionan en el servicio de estacionamiento medido y pago que es son Luz del Piltri y el MTE, al ser consultada Agostina sobre el incremento confirmó que pasó de $100 la hora a $350 “Este incremento debería haberse dado anteriormente porque con la inflación que se ha dado los últimos semanas quedamos muy desvalorizados”, subrayo y sobre las quejas agregó: “no hay mayores quejas por parte de los turistas, sí en algunos casos son los propios vecinos de la localidad los que esbozan algún tipo de reclamo”.









Más turismo





De igual manera la referente del movimiento de trabajadores excluidos explicó que durante el último fin de semana y en lo que va de esta semana se ha notado un fuerte incremento en el tránsito y estacionamiento vehicular sobre todo en la zona céntrica de la localidad en virtud de que hay mucho más turismo.

Dos cooperativas





Cabe destacar que el servicio de estacionamiento medido y pago lo llevan adelante dos cooperativas de la localidad de El Bolsón una de ellas es cooperativa Luz del Piltri que utilizan chalecos anaranjados y la otra es el movimiento de trabajadores excluidos quienes usan diferenciadamente un chaleco verde.

Entre ambas cooperativas se generan 30 puestos laborales distribuidos: 10 para la cooperativa Luz del Piltri y los 20 restantes para el MTE.





Seguidamente y al ser consultada Iris, referente de la cooperativa luz del Piltri sobre si este ingreso realmente les alcanza para subsistir no dudó en responder: “ la verdad que ahora con el aumento está mejor, porque no cobraban nada los chicos, ahora que aumentó bueno cada uno lleva un poquito más para su casa. Que antes no no le alcanzaba para nada ahora que subió todo con más razón”, explicó.





Prohibido pernoctar





Consultada Iris sobre la situación que se da con los motorhomes, autoportantes y casillas rodantes, confirmó que por ordenanza municipal está prohibido que pernocten en el centro de El Bolsón. No solo porque se tratan en la mayoría de los casos de vehículos de gran porte que entorpecen el tránsito, sino que se ha detectado en muchas ocasiones que los rodanteros dejan desperdicios desagradables en el lugar, que por lo general suele ser Plaza Pagano, por tal motivo desde hace varios años está en vigencia una ordenanza que prohíbe que este tipo de vehículos pasen la noche en el radio céntrico.





Abono mensual





Con todo las encargadas del servicio de estacionamiento medido y pago confirmaron que existen dos abonos mensuales uno que está dirigido para los comerciantes si tienen un costo de $3000 mensuales y el siguiente que es libre que lo puede adquirir cualquier vecino de la comarca andina que tiene un costo de $5000 y puede estacionar durante todo el mes en el lugar que desee.

En relación a los feriantes explicaron que los mismos se encuentran eximidos de pagar el estacionamiento, únicamente los días en que funciona la feria. Para tal fin deben retirar un certificado que se les entrega en la oficina del servicio de estacionamiento medido y luego al terminar la feria deben devolverlo en el mismo lugar.