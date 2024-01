Temporada estival: te contamos cómo evitar accidentes y protegerse de los mosquitos y el sol.

Desde hace un par de semanas se ha notado un incremento importante en la visita de vecinos y turistas a la guardia del hospital de área de El Bolsón, en virtud de esto noticias dialogó con la epidemióloga Marisol Cárdenas quién nos da una serie de tips a tener en cuenta al momento de salir a la montaña, ir al lago o alguna fiesta regional. Además nos cuenta la verdad sobre los mosquitos.









La facultativa primeramente hizo hincapié en las prevenciones que tenemos que tener al momento de subir a la montaña dado que durante las últimas jornadas se va teniendo un triste registro de entre uno y dos rescates por día, “estamos preparándonos como todos los años en esta época, prestando atención a las patologías que van empezando a aparecer con más frecuencia, como es de esperar empiezan a ver más casos de lesiones accidentales o sea de accidentes por actividades deportivas de montaña, de excursiones de trekking, empiezan a ver más casos de personas con con lesiones de fracturas, de lastimaduras, de contusiones”, confirmó Cárdenas.





Precauciones en la montaña

Sobre cómo preparase el momento de subir a la montaña agregó: “ creo que no está de más reforzar que tenemos que tener ciertos cuidados al momento de planificar una actividad de montaña que es lo que más se empieza a hacer en esta época, principalmente el avisarle a gente y tratar de no subir solo a ningún lado, siempre registrarse en el registro online del Anprale y que es súper práctico, no tenés ni siquiera que acercarte a ningún lado lo haces por la página. También usar equipamiento acorde a lo que uno va a hacer, o sea subir con un calzado un poquito más seguro, llevar agua, protección solar, ropa cómoda. Ropa negra no, porque te da más calor, se recomienda llevar cosas más claras, pantalón corto o largo no pasa nada, porque a veces también esa discusión de que si la ropa es larga te da más calor, pero hay que ir cómodo, pero seguro”, enfatizó Cárdenas.





Al lago

Sobre las visitas a los cuerpos hídricos Cárdenas detalló: “cualquier excursión, así de modo picnic está bueno tener en cuenta las viandas que se vayan a llevar, como dicen siempre mis compañeros de Salud Ambiental, que tengan que ver con alimento de derivados de la carne que esté bien cocido, todo siempre refrigerado en una heladerita. Ojo con la mayonesa, las preparaciones evitar que estén mucho tiempo expuesto al sol, siempre dejarlo en algún lugar fresco”.





Urgencias y fiestas populares





Sobre el aumento de las consultas por guardia la facultativa expresó que está creciendo de a poquito, “como es de esperar está creciendo de a poquito ya desde hace un par de semanas los casos muy lentamente como es de esperar de gastroenteritis o sea de diarreas, de malestar estomacal. En esta época siempre es como que llegó la curva que va aguantando y de repente si tenemos algún evento raro como nos ha pasado con otras fiestas populares estos últimos dos años hace un pico y después sigue pero por ahora está dentro de los parámetros esperados”.





Los mosquitos





Finalmente llevó tranquilidad sobre la presencia de mosquitos, “otra cosa que se pregunta mucho es sobre los mosquitos, sobre encefalitis equina que acá no hemos tenido casos, sí hay circulación de mosquitos con estos cambios climáticos, aumentos de temperatura, migraciones. Vieron que las plagas como que se van apoderando de todo y los mosquitos están terribles, pero está bueno entender que no todos los mosquitos son los mosquitos que transmiten todas las enfermedades, el que transmite el dengue que está más el norte no llegó acá, aquí no tenemos esa especie, hay otros que que transmiten quizás otras enfermedades pero que acá no tenemos dengue”, aseguró la epidemióloga Marisol Cárdenas.