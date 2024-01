Unter analizará la oferta del gobierno provincial

El secretario general de la delegación El Bolsón del gremio que nuclea los docentes rionegrinos, Aníbal Fernández confirmó que se encuentran analizando la última propuesta, aunque adelantó que no se trata de un incremento salarial como tal, dado que sería una suma fija. También sostuvo que en este ámbito no está garantizado el inicio de clases dado que no solo preocupa la situación salarial sino también edilicia de las escuelas.