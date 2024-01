Weretilneck acompañó la inauguración de la Fiesta Nacional de la Pera en Allen

En una jornada especial, Allen abrió las puertas de "La Pera" para dar inicio a la 26° Edición de la Fiesta Nacional de la Pera. El evento, encabezado por el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, contó con la participación entusiasta de vecinos, productores y destacados artistas locales.





"Las familias allenses saben de mi compromiso y del Gobierno para trabajar en todo lo que necesitan y hace falta", sostuvo.

Este año, la Fiesta se presenta de manera diferente, más austera, pero no menos vibrante, ubicándose en pleno centro y desarrollándose al aire libre. La apertura fue marcada por un emotivo acto protocolar, en el cual autoridades locales se unieron al gobernador para celebrar la importancia de esta tradicional festividad.

Weretilneck, visiblemente emocionado, agradeció la invitación al intendente Marcelo Román y a cada uno de los productores por su incansable trabajo y esfuerzo, destacando las gestiones realizadas en tiempo récord para hacer posible esta nueva edición, gracias al valioso aporte de comercios y empresas locales.













Durante su discurso, el gobernador resaltó que la Fiesta de la Pera es un homenaje a quienes contribuyen a forjar la identidad allense y rionegrina a través de la pera. Reconoció especialmente a los trabajadores rurales, del empaque, del hielo, fleteros y transportistas, quienes desempeñan un papel fundamental durante todo el año en la industria perera.

"Quiero destacar a nuestras productoras y productores, sin ellos Rio Negro no hubiese sido lo que es, no sería lo mismo. No tendríamos esta identidad en este Valle que nos dio tanto, a partir de la producción. Mi homenaje a todos los rionegrinos que trabajan tanto en las chacras para darnos identidad", dijo el mandatario.

En esta edición, la Fiesta de la Pera sorprende con una propuesta innovadora: cada noche se llevará a cabo el sorteo del "millón" entre los asistentes, añadiendo emoción y expectativa a cada jornada festiva.

La comunidad allense se une para celebrar su identidad, tradición y la importancia de la pera en la economía y cultura local. La Fiesta Nacional de la Pera promete ser un encuentro único, lleno de música, espectáculos y la alegría de compartir en comunidad.

Acompañaron a Weretilneck, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la secretaria de Energía, Andrea Confini; los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, entre otros.