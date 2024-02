Murciélagos con rabia, ahora en Río Villegas

Hace un par de semanas se detectó la presencia de dos murciélagos con el virus de la rabia en el sector conocido como Rincón del Currumahuida en el Noroeste chubutense durante las últimas horas se tomó conocimiento de un caso similar en el paraje Río Villegas. En este último caso, el murciélago interactuó con una mascota por lo que se activó el protocolo de vacunación.









Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el médico veterinario Luis Sepúlveda quien confirmó que se detectó un caso de positivo para rabia en un murciélago que fue capturado en el paraje río Villegas, “esto responde a la aparición de un murciélago positivo para rabia que, en este caso, había tenido contacto con un felino”, sostuvo el veterinario que rápidamente aclaró: “no es que el murciélago agredió al gato, sino que los gatos por su instinto de casa van y atrapan a un murciélago, sobre todo si lo encuentran en una situación moribundo como podría haber sido el caso este y ahí es donde toma contacto el felino con el murciélago”.

Con todo el propietario del gato inmediatamente hizo bien las cosas se comunicó con salud ambiental a tiempo y se le dieron las pautas a seguir con el gato y con el murciélago, “ la rapida y correcta acción del vecino fue lo que posibilitó que nosotros pudiéramos tener el murciélago para poderlo remitir al instituto Pasteur y poder hacer los análisis correspondientes que finalmente fueron positivos para rabia”.





Alerta





Seguidamente Sepúlveda dio precisiones sobre cómo actuar, “la advertencia a la población es: si se ve un murciélago sobrevolando de día, con dificultad para poder tomar vuelo o caído esos son signos de puede ser portador del virus rábico, entonces ahí es donde la persona que lo ve se tiene comunicar con salud ambiental o con el área de zoonosis, si existe en la localidad, para que proceder retirar el animal de forma correcta y evitar el contacto con otros animales”.





Vacunación





La campaña de vacunación que se debe realizar a las mascotas de cada hogar el referente de zoonosis local explicó, “para los murciélagos se establece un perímetro desde el lugar donde se encuentra o se levanta el animal, 200 m en anillo a la redonda. Se vacuna a todos aquellos animales que no tengan la vacuna antirrábica al día, mayores de 3 meses de edad, tanto perros como gatos y se recuerda que la vacunación es anual. O sea la vacuna antirrábica es obligatoria por ley, cada tenedor de mascota tiene que saber que tiene que vacunar a su mascota a partir de los 3 meses de edad en las veterinarias particulares o cuando se dan las campañas”, recordó Sepúlveda.





Víboras y alacranes









Más adelante se le consultó al médico veterinario sobre la gran cantidad de alacranes y víboras que están siendo reportados a diario en distintos barrios de la comarca andina, “la presencia de alacranes, de arácnidos en la zona justamente se da por los calores intensos que hay, los animales buscan salir de los de lugares donde están”.

Sobre las medidas preventivas detalló que pasan por poner burletes debajo de las puertas, telas mosquiteras, los juguetes de los niños cuando están en el patio al levantarlo hay que inspeccionar bien para que no no tengan algún alacrán o araña adentro, además recordó que los alacranes que se reportan en nuestra zona no son venenosos. No está reportado en la zona que hayan aparecido alacranes venenosos, sí de otros alacranes pero no de importancia en la salud pública”.













Picaduras

Sí bien no son venenosos, se puede dar que la persona es alérgico y puede reaccionar de alguna forma negativa, Como puede ser en el caso también de las chaquetas amarillas y generales algún tipo de situación de salud a la persona que es picada, pero el médico veterinario insistió que en la zona no se han reportado alacranes venenosos.