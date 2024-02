Rescates en la montaña: pondrán en valor la ordenanza vigente

Así lo confirmó esta mañana el secretario de turismo Nicolás Distchenki quien también se refirió a la presencia que tendrá la localidad de El Bolsón en el próximo Puerto Rock que se desarrolla en San Carlos de Bariloche.

Puerto Rock

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el secretario de turismo Nicolás Distchenki quien confirmó que luego de varias reuniones mantenidas entre los intendentes Bruno Pogliano y Walter Cortés se llegó al acuerdo de que El Bolsón después de muchos años podrá tener una presencia efectiva en es en la localidad de San Carlos de Bariloche, la será a través de un puesto colocado en el festival conocido como Puerto rock, “ en ese punto contaremos con un stand donde habrá interacción con los turistas que lleguen a la ciudad más importante de toda la Argentina y latinoamérica hablando de turismo”, sostuvo Distchenki.

Además explicó que los turistas que lleguen a ese punto van a poder sacarse fotos con paisajes de la comarca andina y también a través de un código QR para acceder a la página que tiene la secretaría de turismo local para mostrar todas las actividades que se pueden desarrollar en El Bolsón.





Multas





Finalmente y en relación a la reunión mantenida el pasado miércoles con distintos organismos provinciales y municipales el secretario de turismo confirmó que llegaron al acuerdo de poner en valor la ordenanza que regula el acceso a los puntos de montaña a través del área natural protegida Anprale, “faltaba ponernos de acuerdo en distintos puntos, sobre todo en relación a quienes son los que deben llevar adelante las actas correspondientes para luego derivarlas a la justicia de falta municipal, quien determinará los montos de las multas”, sostuvo Distchenki.

Más adelante el funcionario explicó que es obligación de todos aquellos que quieran ingresar al Anprale y subir a las montañas, registrarse en la oficina de montaña incluso detalló que es un paso que se puede realizar a través de las aplicaciones vía online, gratuito y no genera más de 15 minutos de interacción, “vamos a colocar este código QR para que los turistas puedan tener conocimiento y acceder desde cualquier punto que estén en la comarca, los colocaremos en las garitas de micros, incluso vamos a hablar con los titulares de la empresa La Golondrina para poder colocar en los respaldos de los asientos de los micros esta información, para que la información sea masiva”, aseguró.













Además el secretario de turismo sostuvo que toda aquella persona que sea identificada en la montaña y no esté registrada deberá pagar la multa, sobre todo si sufre algún accidente por su negligencia, si tendrá la oportunidad de realizar un descargo y será la jueza de faltas municipal la que estipule cuánto será el valor de la multa a pagar y si el descargo es procedente o no, “cada rescate que realiza el grupo de la policía de montaña, bomberos voluntarios acompañado por el grupo de rescatistas de la montaña e incluso personal de gendarmería nacional insume entre $700,000 y $1.00.000 de gastos y esto es algo que no puede seguir afrontando el estado municipal, aquel que incumpla con las normas deberá pagar las multas correspondientes”, enfatizó Distchenki.