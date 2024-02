Río Negro: Incautaron dos toneladas de frutos de mar transportadas irregularmente

El Senasa las detectó sin la documentación e incumpliendo las condiciones sanitarias por lo que eran un peligro para la salud pública. El Senasa las detectó sin la documentación e incumpliendo las condiciones sanitarias por lo que eran un peligro para la salud pública.





El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso el enterramiento sanitario de 2.035 kilogramos de productos de mar que eran transportados sin refrigeración ni la documentación correspondiente, por un vehículo utilitario que se dirigía desde la localidad rionegrina de San Antonio Oeste hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)





“El furgón no se detuvo en el puesto de control KM 714 -ubicado en cercanías de Bahía Blanca- como deben hacer los transportes de alimentos, por lo que dimos aviso al puesto de Gendarmería Nacional y dispusimos que un vehículo oficial nuestro comenzara a seguirlo hasta la balanza de cargas ubicada rumbo a Buenos Aires”, describió la referente de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del Senasa, Carla Calbe.





Tras su detención, el utilitario fue escoltado hasta el puesto donde el equipo de inspección del Senasa realizó las tareas de fiscalización, que determinaron el transporte de más de dos toneladas de frutos de mar entre almejas, cangrejos, ostras, cholgas y caracoles.





Decomiso





“La totalidad de estos moluscos y crustáceos no poseía la documentación respaldatoria y viajaba sin las condiciones de refrigeración y sanitarias que se requieren para el transporte de alimentos”, explicó Calbe y agregó: “Hay que tener en cuenta que el vehículo no estaba habilitado por el Senasa ni tenía precintos en las puertas, y que la mercadería estaba sin rótulos y en contacto directo con material incomestible, todo lo cual es una transgresión a la normativa vigente por no proteger la inocuidad de los alimentos”.





En este sentido, evaluó que “sumado a las características perecederas de estos productos, debemos tener en cuenta las altas temperaturas que se registran durante estos días, con lo cual la transgresión se transforma en un atentado directo a la salud de las personas que eventualmente iban a consumirlos”.





Por todo esto, el Senasa ordenó el decomiso y el enterramiento sanitario de la carga y dispuso avanzar con las acciones administrativas y legales correspondientes.





Finalmente, Calbe destacó el trabajo en común con la Gendarmería Nacional y con el municipio de Villarino “quienes brindaron todo el apoyo y asistencia ante esta tarea que coordinamos entre los puestos de control de Pradere, Río Colorado y KM 714”.