Asspur va al paro

El gremio que nuclea a los trabajadores hospitalarios Asspur determinó un paro de actividades por 72 horas que comienza este martes y se extiende hasta el próximo jueves. Noticias del Bolsón dialogó con Claudia Méndez delegada de los trabajadores.









El plenario de trabajadores del gremio Asspur dictaminó el paro por 72 horas que comenzará a partir de este martes y se extenderá hasta el día jueves así lo confirmó un diálogo con noticias del Bolsón la delegada Claudia Méndez, “hoy tenemos la asamblea de trabajadores de salud a la 1. Ahí nosotros vamos a comunicar que como gremio Asspur ya tenemos el aval para la medida de fuerza, es un paro provincial de tres días martes miércoles y jueves a partir de mañana martes”.





¿Qué áreas afecta el paro?

Con todo la referente gremial explicó que si bien el paro es decretado por el gremio aspur desde el mismo gremio se solidarizan con todos aquellos que deciden al adherir a la medida fuerza o no estoy en consonancia a la consulta realizada sobre Cuáles son las áreas que se verán afectadas por la medida de fuerza.









El reclamo

En relación al reclamo la referente confirmó que es histórico desde hace aproximadamente dos años lo que vienen reclamando los trabajadores del área de salud, “es sabido que nuestra lucha es basada principalmente en la reivindicación salarial, lo venimos anunciando desde que se conformó Asspur, además, el tema de los profesionales que están un tiempo y se van, debido a la situación económica, un planteo también por el tema ocupacional que es muy caro vivir acá y los insumos que llegan a cuentagota, no decimos que no llegan, pero llegan muy pocos no alcanzan, no es suficiente recordemos que el hospital es comarcal tenemos una demanda comarcal y estamos haciendo lo que se puede”, aseguró Méndez.