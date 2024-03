CEM 94: la respuesta de educación al reclamo de la comunidad educativa.

La comunidad educativa del CEM 94 denuncia que se está dejando a las infancias sin la cena, en virtud de que los estudiantes del nocturno asisten con sus hijos y se ha creado un espacio para las infancias que incluso se le da la cena a más de 40 niños cada noche o esto debería ser así. Además denuncian que no se está cumpliendo con la creación de nuevos cargos y están descontentos con la remodelación arquitectónica de la cocina. Sobre el tema dialogamos con el supervisor de educación media Pablo Tuvo quien respondió cada una de las requisitorias sin embargo, al momento de hablar de la cena para las infancias sostuvo que no tiene respuesta, la única es el comunicado oficial que sostiene que el comedor comenzará a funcionar luego de Semana Santa.









En una comunicación enviada a los medios la comunidad educativa del centro de educación media número 94 solicita difusión de los inconvenientes que a nivel Institución, se están presentando para retomar con normalidad.













“Al regresar nos encontramos con que la ampliación de la cocina, no fue de las dimensiones prometidas (para el presupuesto que dice que fue destinado, no hay correlación alguna), reza la nota.

Centro infantil

En relación al centro infantil la docente explicó que no está acondicionado para la edad de los niños y niñas a quien está destinado (entre 1 y 8 años), “el equipo docente actual necesita la creación de un nuevo cargo. Son 67 inscriptos y dejando fuera a un niño, detrás hay padres y madres que no podrán continuar sus estudios”, asegura.





Sobre la cena que no están recibiendo las infancias la nota sostiene que estaría siendo garantizado para primeros días de abril.





Son algunas de las cuestiones por las cuales estaremos juntando firmas para resolver esta situación!! Y comenzar las clases.













La respuesta de supervisión

Con esta situación planteada dialogamos con el supervisor de nivel medio Pablo tuvo quien respondió: “había tres situaciones planteadas de las cuales una era supuestamente un cargo de técnico Etap que se había dado de baja, lo cual comente que no era así, sino que había una divergencia sobre si tenía que salir a asamblea o dar continuidad, hoy sale a asamblea”, aseguro Tuvo.





Seguidamente se refirió a otro cargo que se debe crear , “hay un reclamo que es justo de la necesidad de crear un cargo de auxiliar para el centro infantil. Sí eso fue presentado por la escuela acompañado desde esta supervisión, fue elevado a la dirección de jóvenes y adultos y también desde lo personal he hablado con con la ministra de Educación, como sé que también el consejo escolar habló con la viceministra. En relación a esta situación hay un listado donde faltan algunos pequeños datos, hoy me puse en contacto nuevamente con Ariel González, que es el director del CEM y entendemos que hoy ya terminan ese listado y me lo reenvían, qué es lo que está esperando el Ministerio para poder crear ese cargo”, explico y confío en que desde la cartera educativa cumpliran con el compromiso.

Después de semana santa

Finalmente se refirió a la cena que deben recibir las infancias en los momentos que sus papás se encuentran recibiendo la educación como corresponde, “lamentablemente hace tiempo atrás, nos llega desde el Ministerio que todo lo que es la zona urbana los comedores escolares van a entrar en funcionamiento con posterioridad a Semana Santa, es decir el 3 de abril, que es el primer día hábil después de Semana Santa”, detalló el supervisor.

Consultado sobre qué pasa con la asistencia a estas infancias desde el día 12 que quedó iniciado el ciclo lectivo hasta el 3 de abril siendo unos 20 días de clases Tuvo explicó: “Los chicos no comen, sí claro no cenan, en cada escuela está garantizado lo que es el refrigerio, en este caso sería la merienda. Pero no la cena, eso es una problemática para el 94, para los niños y niñas que acuden al centro infantil que están hasta las 22:45 esperando a sus mayores y la idea siempre fue que puedan ya salir cenados”.

Se trata de unos 67 inscriptos, “lo que no quiere decir que van los 67 a diario, sino que podemos hablar de un promedio de 40 o tal vez un número un poquito inferior, ya que va rotando en función de que la escuela nocturna tiene trayectorias adaptadas a las necesidades y a los tiempos de cada estudiante”, remarcó.





Sin solución

Al ser consultado sobre cuál es la solución a esta problemática el supervisor sostuvo; “No es una solución que pueda dar yo, porque lo nuestro es la parte pedagógica con los docentes y demás. Eso es algo como el mantenimiento edilicio, transporte y comedores corresponde al consejo escolar, el viernes pasado Manuel Llerá que es el delegado del Consejo local fue habló, obviamente fue a decir lo que no queríamos nadie escuchar, pero en definitiva se hizo presente, y remarcó que no está en él la posibilidad de dar una solución porque esto es algo ya que viene desde más arriba”.