Cierre de los CDR: aseguran que por el momento las prestaciones provinciales continúan sin cambios

Luego de conocida la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar 59 CDR en toda la república Argentina noticias del Bolsón dialogó con Rafael Rodríguez delegado del Ministerio de desarrollo humano y deporte de la provincia de Río Negro en la región quien confirmó que los consejos de discapacitados dependen de la órbita provincial por lo que la atención está garantizada.





Primeramente Rodríguez llevo tranquilidad explicando que en todo lo que tiene que ver con discapacidad en la provincia de Río Negro depende de la subsecretaría de políticas públicas para personas con discapacidad, “en una primera instancia no estarían afectadas, lo que es juntas evaluadoras y atención a los vecinos y las vecinas en la localidad. Por supuesto que funciona la junta de evaluación de discapacidad y en un principio no habría afectación se siguen atendiendo, recibiendo a los vecinos y se sigue otorgando como corresponde los certificado de discapacidad”.





Sobre el nexo con nación teniendo en cuenta que los CDR fueron erradicados agregó: “ la última comunicación que tuve con la subsecretaria, Dolores, ella me manifestaba justamente que esto en la estructura provincial sigue, va a seguir funcionando y sigue funcionando, así como en lo local. No se sabe digamos a mediano o largo plazo de qué manera va a afectar, sobre todo por el hecho de que ella me manifestaba de que muchos de los trabajadores que fueron dados de baja eran trabajadores muy idóneos y muy capaces dentro de lo que es la estructura del Andis y eso se va a notar”, aseguró.





Digital

Teniendo en cuenta que el estado nacional asegura que estos centros de referencia que fueron erradicados serán reemplazados por la conectividad le consultamos al delegado regional Rafael Rodríguez en lugares donde directamente no existe la conectividad o es muy compleja cómo se trabajará, y nos respondió: “muchas veces hasta acá en la localidad se pone difícil, tenga en cuenta que a los chicos de la junta evaluadora acá miércoles, jueves y viernes hacen Las evaluaciones de la junta sí martes y jueves se trabaja en todo lo administrativo y los chicos utilizan todos los medios posibles desde presencial, el Virtual, telefónico todo y muchas veces hay inconvenientes inclusive acá en la localidad con lo que tiene que ver con el internet para lograr alguna comunicación, imagínese en la zona rural”.