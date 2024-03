Confirman que no hay Dengue en la región









En diálogo con Noticias del Bolsón la doctora Marisol Cárdenas del hospital de área local confirmó que no hay Dengue en la región de igual manera dio medidas preventivas para evitar que el mosquito portador del virus llegue a la zona.





“Respondiendo la pregunta directamente si, ¿hay Dengue en El Bolsón? Tenemos que decir que no, no hay dengue en El Bolsón. Pero hay que ser un poco más específico o más claro en realidad es una enfermedad que pareció como ocultarse después del covid pero antes del covid ya habíamos arrancado con un brote muy fuerte en el país y en toda la región de las Américas, este año en particular, aumentaron los casos un poquito antes de lo que venía calculándose y empezaron a ver muchos casos concentrados en estas últimas semanas a nivel nacional y específicamente en las provincias donde suele haber más casos”, señaló la facultativa.





Más adelante explicó que los casos en general son importados, “es decir que gente que viaja llega enferma y hay otros que son de circulación viral interna, hablando a nivel nacional. En el caso de nuestra provincia no tenemos casos de circulación interna, están los importados, gente que se va a algunas zonas donde hay dengue circulando, le pica un mosquito, se enferma vuelve a su casa y llega acá hace un cuadro sintomático y cuando lo mandan a estudiar se dan cuenta que es dengue”.













¿Cómo detectarlo?





Terminando las vacaciones de verano es muy común que la gente viaje hacia el norte en esta circunstancias cualquier vecino pudo haber sido picado por un mosquito le consultamos a la doctora Cárdenas Cómo son los síntomas del dengue, “en principio pensar si vengo de viaje, porque si yo estoy acá solo en El Bolsón y de repente tengo síntomas inespecíficos tampoco es para asustarme por dengue. Lo primero es pensar, volví de un viaje de una zona donde hay circulación del dengue, digamos de la mitad del país para arriba todo es probable de dengue, peor en las provincias del Norte y en capital federal y alrededor de Buenos Aires y después se lo se lo ve como un síndrome febril inespecífico o sea fiebre persistente. Por lo general hay ciertos malestares como si pareciera una gripe, dolor orbital, algunos signos respiratorios, pero es más de dolor periorbital o dolores de cabeza”.





¿Hay vacuna?





rápidamente La médica explicó que no hay una vacuna que esté dentro del calendario Nacional de vacunas por lo que la prevención es netamente evitar el contacto con el vector en este caso el mosquito Aedes aegypti.





¿Cómo se cura?





Finalmente si uno sospecha que tiene el famoso virus del dengue deberá consultarlo con un médico pero ante esta situación nosotros nos anticipamos y le preguntamos a la doctora Cárdenas Cómo se cura el dengue, “el dengue tiene esta cuestión de que hay tres variedades que andan circulando, cuando una persona se enferma con dengue es de alguna de esas tres variedades y se puede volver a enfermar. Pero de las otras dos que faltan, es importante saberlo por eso también es importante prevenirlo porque se puede volver a enfermar de los otros dos circulantes y a veces puede ser un cuadro un poquito más difícil, más complejo”.





Sobre el cómo se cura explicó que es una enfermedad de un síndrome febril general, que por lo general los tratamientos son de sostén, o sea depende el grado de sintomatología que tenga la persona si está si es para internar o no. Lo tratan como sostenimiento, mantenimiento si es una persona con comorbilidades como cualquier enfermedad viral o sistémica, que puede generar una complicación, es donde hay que estar más atentos porque por los casos más graves que han habido son con personas que tienen comorbilidades, aseguró.