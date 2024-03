El Bolsón: Diez años de prisión para un policía que violó a la hija de su pareja

Los jueces Romina Martini, Bernardo Campana y Juan Martín Arroyo, impusieron una pena de diez años de prisión a un efectivo policial que fue encontrado culpable de haber violado en varias oportunidades a la hija de su pareja, de apenas diez años de edad. Además, emitieron un tirón de orejas para autoridades, porque se acreditó que la víctima intentó realizar denuncias en comisarías, pero no se las tomaban.





El sujeto fue identificado en la sentencia a la que tuvo acceso El Cordillerano con las iniciales S.C.A. y fue encontrado culpable por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, hechos que cometió en perjuicio de una niña de diez años al momento de los hechos ocurridos en El Bolsón.





La fiscalía acusó al hombre por dos hechos, uno de ellos ocurrido en el verano del año 2014, en el interior de un vehículo Volkswagen Gol del acusado, cuando trasladaba a la niña en el rodado y se detuvo en un terreno de su propiedad para acometer a la víctima. El otro, ocurrió en el interior de la vivienda en el que vivía la niña con sus hermanos y madre, cuando el acusado la sorprendió en la cama mientras dormía y la violó nuevamente.





Los jueces deliberaron sobre los elementos de prueba incorporados al debate y señalaron que “las agresiones sexuales existieron”, toda vez que el testimonio de la víctima reunió “los requisitos exigidos para considerar válida” la declaración de la víctima y afirmaron que “Nada, absolutamente nada permite poner en crisis la veracidad de la versión narrada. Más bien todo lo contrario”, dijeron.





Agregaron los jueces que “En nada opaca la credibilidad de la víctima, el hecho que hubiese tardado años en denunciar. Repárese que a los pocos meses de ocurridos los hechos, se los pudo contar a su madre. Pero esta no le creyó, al punto que la echó de su casa. De modo que no es cierto que no denunció. Lo hizo, frente a quien cabe esperar máxima protección: su madre”.





Una vez declarada la responsabilidad del acusado, se realizó el juicio de cesura para fijar la pena. La fiscalía a cargo de Francisco Arrien reclamó una condena de diez años de prisión, mientras que el abogado defensor Hugo Cancino, bregó por el mínimo legal.





Con una escala penal aplicable de 6 a 30 años de prisión, los jueces analizaron cada detalle para considerar justo aplicar una condena de diez años y además emitieron un oficio a la Policía de Río Negro y al Ministerio de Seguridad, para que se instruya al personal policial sobre la obligación de tomar denuncias a menores de edad y en ese caso remitirlas de inmediato a la Fiscalía y al defensor de Menores en turno, como consecuencia de acreditarse que resulta inadmisible que no se tomen denuncias por la circunstancia de ser la persona menor de edad.