El Bolsón: de los Jabalíes Rugby club al mundial de Francia

Con tan solo 18 años de edad Milagros Mella jugadora de rugby de los Jabalíes fue preseleccionada para participar del Campeonato Mundial de rugby a realizarse durante el mes de junio en Francia.

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Milagros Mella una jovencita que fue sorprendida días atrás con la excelente noticia de que fue preseleccionada para participar del seleccionado argentino de rugby que competirá en el mundial a desarrollarse en Francia, “vengo entrenando hace un año más o menos pero no para la selección del mundial. Esto me lo avisaron una semana antes de viajar, fue todo bastante rápido yo venía entrenando para un campus que era más que nada para chicas que estaban recién empezando y me dicen que me habían visto jugando ahí, que le gusta cómo jugué, que tenía potencial y que si quería ir a la concentración en el predio de la federación de deportistas universitarios”, nos cuenta la joven que con tan solo 18 años ya ve su futuro deportivo a nivel mundial.













Cuando le consultamos de que equipo era, no dudó en asegurar de manera categórica, “De jabalíes toda la vida”, y en relación a su futuro nos contó que el próximo 12 de abril viaja a Córdoba para la segunda concentración y ahí ya le dirán si queda entre las 12 o no, “somos 14 en total preseleccionadas, 14 jugadoras de todo el país y 12 solamente viajan”.

5 años sin participar





al preguntarle sobre el mundial de rugby femenino Milagros explicó que la última vez que participó Argentina fue en el 2019, después vino la pandemia y yo no fuimos a participar por cuestiones económicas. “Este año vamos a hacer todo lo posible para llegar allá, ya venimos con todas mis compañeras charlando el tema de lo económico que este año está complicado porque no tenemos sponsor”, contó.













Juntar el dinero

Sobre la parte económica y cómo se solventará su presencia en el mundial sabiendo que el equipo no tiene sponsor Mella explicó que consiguió un trabajo y eso lo destina ahorrar el dinero para el viaje además piensan realizar una rifa, “hice una foto contando todo esto que había pasado y pidiendo colaboración porque es un gasto bastante grande son más de $2000 los que hay que aportar para comprar el pasaje y todo eso y bueno la gente me ayudó muchísimo. Así que les agradezco mucho también, y pueden seguir colaborando mi alias es milimella.francia24













Vender los muebles





A tal punto llegan las ganas de participar del mundial que una de las compañeras de Milagros está vendiendo sus muebles para poder costear el pasaje a representar a la Argentina en el mundial de rugby en Francia, “las chicas allá también hacen rifas, una de mis compañeras estaba vendiendo sus muebles para juntar la plata y es así o sea, no tenés un apoyo grande, es complicado pero bueno cada una se movilizó por su lado. También estamos haciendo botones de pago en la cuenta choiquesfem, aparece en instagram”.









A la familia

Al momento de dedicarle un reconocimiento a alguna persona Milagros solo piensa en su familia, “la familia siempre, porque son las personas que me apoyan en cada paso y antes de dar ese paso también. A mis entrenadores y a mis compañeras ellos para mí son todo, pero bueno a mi familia especialmente porque son mi soporte y mi apoyo todos los días”.