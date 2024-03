El Bolsón: “Quiero que me devuelvan lo que me robaron”

Deolinda es una de las hermanas que trabaja en la parroquia Santa Clara de Asís ubicada en el barrio obrero de El Bolsón y el pasado domingo sufrieron el robo de cuatro neumáticos del vehículo que utilizan para realizar la acción solidaria que llevan adelante Cada día. La hermana agradeció los gestos solidarios de la comunidad y a todos aquellos que le ofrecieron reponer los neumáticos robados sin embargo ella exige a las autoridades policiales y judiciales que se pongan los pantalones largos y que le devuelvan lo que les robaron.





Mañana noticias del Bolsón dialogó con Deolinda Benítez Sanabria, La hermana que está a cargo de la parroquia Santa Clara de Asís tienes el pasado domingo por la madrugada fueron víctimas De dos delincuentes que treparon el paredón y le robaron las cuatro ruedas del vehículo, documentación y hasta el Cricket se llevaron, “vinieron el sábado a la noche a las 10:30 aproximadamente, entraron dos individuos que tenemos las imágenes, entraron sacaron las tres ruedas que ustedes ven y más la rueda de auxilio, también sacaron el Cricket, la documentación del auto y desarmaron el asiento de atrás”, contó muy dolida Deolinda.





Tirar los guantes

El diálogo con noticias del Bolsón la hermana confesó que por momentos les dan ganas de tirar los guantes Aunque rápidamente Mira el trabajo solidario que se realiza asistiendo más de 120 familias a través de Cáritas y le hace repensar su impotencia y redobla la fuerza sosteniendo que nadie les va a frenar, “Es un auto que está al servicio de la comunidad, por eso duele que pase esto porque este auto lo utilizamos para el servicio de la comunidad y todo el mundo nos conoce, porque este auto recorre todos los barrios”.









Que devuelvan lo robado

Al tiempo de preguntarle sobre cómo se soluciona esta situación y si con una campaña solidaria los vecinos de la comarca podrían colaborar, la religiosa rápidamente respondió que no, no tienen por qué los laburantes de El Bolsón volver a poner el lomo para pagar algo que un malviviente se robó, dijo y agregó, “Yo te diría que no es difícil solucionar el problema, la gente que vino, que entraron, son de acá, no puede ser de otro lado son gente que nos conoce, que conoce nuestros movimientos”.





Que se pongan los pantalones





Finalmente Deolinda le pidió a las autoridades policiales y judiciales que se pongan los pantalones por el bien de la comunidad, “yo lo que voy a pedir es a las autoridades policiales, que sé que están trabajando, y a las autoridades judiciales, que por favor se pongan los pantalones y que solucionen este problema. No creo que sea demasiado difícil hacerlo y por favor encarecidamente pido que esto se solucione porque si solucionamos esto vamos a solucionar el problema de toda la comunidad de El Bolsón, porque no es la primera vez que pasa esto, no es el primer ladrón que viene a robar una cubierta, así que por favor pongámonos a trabajar”, Pidió enfáticamente la monja que lleva adelante no solo la parroquia Santa Clara de Asís sino también junto a sus compañeras lleva adelante un arduo trabajo a través de Cáritas asistiendo a más de 120 familias carenciadas.