El Bolsón: “Tengo miedo de que me mate”

Es el desgarrador testimonio de Norma Gallardo una mujer que debió acudir a las redes sociales y medios masivos de comunicación para contar el calvario que está viviendo con su expareja. confesó que tiene siete denuncias penales presentadas y aún tiene miedo de que el agresor cumpla con la amenaza de degollarla, “ el pasado 20 de marzo yo venía en bicicleta hacia mi trabajo me tiró el auto encima y si no salto de la bicicleta me atropellaba volvió a amenazarme y dijo que me iba a cortar el cuello”, sostuvo Gallardo.