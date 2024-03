Estafas telefónicas sobre turnos en el vacunatorio

Lila Morinigo del vacunatorio local comentó sobre estafas telefónicas donde obtienen información de las personas, “desde el vacunatorio local en ningún momento se realizan llamadas”.

Nos informan que se están dando estafas telefónicas dijo Lili, donde les comentan a las personas que tienen turno para vacunarse contra el dengue, y de esta manera les extraen información desde sus celulares.

Afirmó siempre hay estafadores en todos lados, entonces por esta razón es importante que el vacunatorio local pueda aclarar que en ningún momento desde el vacunatorio salió algún comunicado, mensaje o link, como así también se informa que esto no se hará.

Dijo que es importante aclarar que el vacunatorio no trabaja con turnos y no dará. En este caso se atiende de 9hs a 12hs y los días lunes, miércoles y viernes desde las 16hs hasta las 19.30hs.Lila explicó que hay vecinos que reciben mensajes, donde al abrir ese mensaje le envían un link, con ese link entran en el teléfono particular de la persona.

También afirmó que desde el vacunatorio no tienen ninguna información sobre una vacuna contra el dengue, “solo vacunamos a las personas que van a viajar y compran la vacuna”, tenemos la indicación del médico y allí se hace.

Sobre la vacuna del covid expresó que aún se continúa vacunando contra el covid, ósea que las personas que deseen la vacuna pueden hacerlo, culminando Lili dijo que ante todo la precaución frente a las estafas telefónicas que hoy en día se están dando.