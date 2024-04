Calefaccionarse y conseguir una garrafa, el gran desafío en los barrios El Bolsón.

Los incrementos en las tarifas de gas y luz, llegan en el pudor momento, ¿Cómo repercuten en las familias de menos recursos?, con esta temática noticias salió a las calles de los distintos barrios de El Bolsón para charlar con los vecinos teniendo en cuenta que una garrafa de gas se vende entre $15,000 y $19,000 y dura tan solo una semana, el metro de leña aún no entrado el invierno ronda entre los $25000 a $40,000 (dependiendo de qué leña sea) y también dura tan solo una semana.









Buena Vista del Azul

Primeramente recorrimos el barrio Buena Vista del Azul allí nos encontramos con una despensa y un cartel muy grande que dice no hay gas a pocos metros charlamos con José Pepe Sepúlveda uno de los fundadores del barrio quién nos contó Cómo es afrontar estos aumentos desmedidos en el gas y la odisea de calefaccionarse con leña, “Para calefaccionar la casa utilizamos leña y para cocinar garrafas de gas cada garrafa si uno la cuida un poco nos puede llegar a durar una semana porque Ahora somos 8 viviendo en casa y hay dos chicos que vinieron a quedarse con nosotros y se cocina mucho”, detalló Pepe Sepúlveda.





Seguidamente el vecino nos confió que él utiliza leña que adquiere de los aserraderos, claro al estar seca y muchas veces procesada es una línea que tiene menos calorías y es mucho más volátil, “ al estar seca a un metro de leña nos puede durar un par de días más no, pero después esto genera también otro inconveniente porque cuando el invierno viene llovedor o nevador no podes acopiar la leña o si vas a buscar leña al bosque siempre va a estar mojada y no te podes calefaccionar”, agregó el vecino que también dijo que el viaje de leña de mala calidad llámese sauce o desperdicios de aserraderos ronda entre los $18,000 a $25,000 el metro cúbico, sin embargo cuando ya hablamos de leña dura que tiene otro tipo de calorías y durabilidad en las cocinas económicas hay que empezar a hablar de $40,000 a $50,000 el metro cúbico.





No hay gas





En otro párrafo Sepúlveda explicó que con respecto al gas no se consiguen los precios que se promocionan en las radios por parte de coopetel hay una sola despensa que se ha adherido al convenio pero que nunca tiene el gas ya que la cooperativa trae pocas garrafas y no alcanzan para las 300 familias que viven en el Buenavista del Azul, como así también explicó que no son los precios que informan las radios los que después tenés que pagar para conseguir una garrafa, “ en mi caso yo tengo cuatro garrafas y cuando puedo hago el viaje hasta la planta y me abastezco allá. Porque si uno va hasta la planta de coopetel pagas un precio diferenciado que después acá en el barrio te sale prácticamente el doble”.













Almafuerte

Posteriormente llegamos al barrio Almafuerte y allí charlamos con Walter, otro vecino del lugar quien nos contó cómo hacen ellos, “en lo que respecta a la gente común que por lo general anda a pie, la única opción de poder comprar las garrafa es en la despensa y por lo general el que no puede moverse tiene que caer en la despensa de barrio. Y sí, con el tema de los aumentos,los últimos, más que nada que fueron impresionantes, prácticamente se hacen accesible al bolsillo cotidiano de alguien que trabaja por día” sostuvo y agregó que está todo por verse, veremos qué sucede.





Caminar 2km con una garrafa





Más adelante se le consultó al vecino si el camión de la cooperativa llegaba hasta el barrio y esto nos dijo: “En lo que respecta al interior del barrio en si no se tiene conocimiento de que entre, llega hasta lo que es la plaza del duende, que igual hay que calcular que a una mujer con dificultad para moverse llegar hasta el lugar es imposible, vos tenés que ir con una garrafa o dos caminando hasta el camión y volver, depende en qué lugar te encuentres por ejemplo acá en el barrio Almafuerte estamos exactamente a un kilómetro pero es de uno de los barrios más cercanos”, explicó Walter.

Además, agregó que si es uno de los barrios que está más adentro de la loma hablas de 2 km en adelante y para lo que es zona del paralelo hay barrios que no son muy nombrados pero igualmente están poblados.





El gas que traen no alcanza

Otra de las circunstancias que nomás nos marcaban los vecinos es que la cantidad de garrafas de gas que trae el camión de la cooperativa no alcanza para todos los vecinos, “ Por lo general ese es otro de los problemas que existe, que la cantidad siempre es mínima y no alcanza, con 20 garrafas no abastecen ni una parte chica de lo que es Loma del Medio”, cabe destacar que solo en Loma del Medio viven más de 700 familias y todas dependen de las garrafas de gas para cocinar que cuidandolas pueden durar una semana.









Leña

Sobre la cantidad de leña que tiene que comprar o adquirir una familia tipo para calefaccionarse Walter nos explicó que mucho depende de qué tipo de leña hablamos, eso también influye en el valor, “también hay que hay que tener en cuenta la calidad de la leña, si uno habla de leña de campo está hablando arriba de $40,000 el metro de leña de campo que sería una leña dura, que no te perjudican los caños, ayuda a la calefacción, a la durabilidad de la calefacción que no es lo mismo que calefaccionarse con lo que se compra normalmente que es más accesible, pero tiene su deficiencia que lo que se llama leña de pino o de descarte que se consigue por lo general en los aserraderos”.

Además, el vecino sostuvo que en el caso de la leña verde ocasiona muchos inconvenientes, “ no solo genera incendios, después es la que genera miles de problemas con las chimeneas o sea la calefacción es mínima, la durabilidad también, viene verde, no es lo mismo una leña seca que una leña verde en cuánto a durabilidad”, aseguro.





Un metro cúbico por semana

Finalmente le consultamos a Walter cuánto te dura un metro cúbico de leña, obviamente de la que se puede conseguir en estos lugares, “depende de la época del año, lo que respecta ahora puede llegar a durar una semana en una familia tipo, normal cuatro o cinco personas, Una semana sería cuidandola. Así que al mes estamos hablando de 4 metros de leña a un promedio de $30000, nos da un total de $120,000 solo en calefacción”, detalló el vecino.