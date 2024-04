Designaron al nuevo presidente de Parques Nacionales

Después de cuatro meses de permanecer acéfalo de su máxima autoridad, esta mañana, el presidente Javier Milei designó a Cristian Larsen como el nuevo presidentes de la Administración de Parques Nacionales (APN).





Larsen cuenta con una sólida formación académica y profesional, es abogado con especialización en Derecho Tributario y maestrando en Administración y Políticas Públicas. Su excelencia académica fue reconocida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano.





A lo largo de su trayectoria, Larsen desempeñó roles destacados, como Auditor Interno de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado entre 2016 y 2020, y Director del Directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. a partir de 2021.





En su nuevo cargo como presidente de la APN, se compromete a fortalecer la gestión de las áreas protegidas nacionales, con especial énfasis en la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible. Asimismo, buscará fomentar un turismo responsable que respete y valore la naturaleza, generando ingresos sostenibles e incrementando la inversión en infraestructura y servicios para mejorar la experiencia de los visitantes en los parques nacionales.





"Tenemos plena confianza en llevar a cabo esta tarea encomendada por el Presidente Milei. Los Parques Nacionales serán promotores de un desarrollo sustentable vinculado al turismo y la preservación de la naturaleza. Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias", afirmó el Dr. Cristian Larsen.





La APN fue creada por ley N.º 12.103 sancionada el 29 de septiembre de 1934 con el nombre de Dirección de Parques Nacionales. Para su dirección, la ley creó un directorio compuesto por un presidente designado con acuerdo del Senado y ocho directores nombrados por el Poder Ejecutivo.

Juntamente con ella se creó el segundo parque nacional del país, el parque nacional Iguazú. El primero, el parque nacional del Sur, llamado luego Nahuel Huapi, había precedido a la APN por 12 años y había sido creado en el terreno anexo a las 7500 hectáreas donadas a la Nación en 1903 por Francisco Pascasio Moreno, junto al lago Nahuel Huapi en el territorio nacional del Río Negro. Exequiel Bustillo ejerció el cargo de presidente del directorio entre 1934 y 1944.





La política de conservación establecía la prohibición de la tala de árboles, de la caza de animales silvestres, la edificación, la alteración de los cursos de agua o cualquier otra acción que empañase la belleza natural de la región. El interés científico, con todo y estar presente, resultó secundario en la elección de los primeros emplazamientos de parques naturales, fundados en 1937 en paisajes de singular belleza: el Lanín, lago Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Los Glaciares.





Cabe recordar que, hace algunos días, el Gobierno despidió a 80 de los 2200 trabajadores que la Administración Nacional de Parques Nacionales tiene en todo el país, aunque la mayoría pertenecían al Parque Nacional Lanín, donde se encuentra una de las principales reservas acuíferas de la Argentina. Esta decisión afecta a las tareas de conservación de las áreas naturales, que son patrimonio de toda la población.





Ante esta situación, trabajadores y trabajadoras de la institución se mantienen en estado de alerta y asamblea permanente para seguir de cerca lo que sucede al respecto y para defender el organismo.





Tal es así que este jueves 11 de abril a las 11 horas trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi invitan a la sociedad a acercarse a la entrada de la Intendencia, donde se informará sobre la situación de despidos que atraviesan actualmente.





Además, detallarán cómo continuará el reclamo por la reincorporación y el pedido de cese inmediato de despidos, atentos a que las autoridades plantearon que van a darse en mayor cantidad durante los próximos meses.





Pero, el nuevo presidente tiene algunos problemas con la Justicia





Larsen fue denunciado penalmente por haber patrocinado el reclamo de una productora contra la TV Pública. Esa productora había sido contratada durante su gestión como director en Radio y Televisión Argentina.





Tras su paso por la sociedad estatal fue denunciado por "conflicto de intereses": en 2020 Larsen patrocinó la demanda de una productora vinculada a Hernán Lombardi, contratada durante su gestión en la TV Pública, que reclamaba millonarias facturas impagas.





Los funcionarios estatales tienen un período de carencia que les impide "patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encontraran o no directamente a su cargo, vinculados funcionalmente con su previo desempeño en dicha empresa estatal".





Larsen dejó su cargo como auditor en enero de 2020 y presentó la demanda dos meses más tarde. También reclamó una indemnización millonaria, pero desistió cuando a instancias de Lombardi fue designado por la Bicameral del Congreso como director por la oposición para RTA.





Ante la investigación realizada por la Oficina Anticorrupción, Larsen, ex yerno de Lombardi, se desmarcó. "Nunca he patrocinado a la firma Mainasal S.R.L. y que no existe demanda judicial alguna iniciada por dicha empresa contra RTA", explicó en su descargo. Dijo que la aparición de su nombre era un error del mediador. Pero el mediador desmintió a Larsen y puso como prueba una carta documento suscripta por Larsen.





Durante la presidencia de Mauricio Macri fue el encargado de negociar los onerosos contratos de transmisión de los partidos de la Selección Argentina, pero también tuvo influencia en la programación.





Mainasal SRL reclamó más de 12 millones de pesos de facturas impagas a la TV Pública en marzo de 2020, una cifra cercana a los 140 mil dólares, según la cotización no oficial.





Hasta 2018 la productora estaba a nombre de una mujer de 75 años registrada en AFIP en el rubro "servicios personales", que incluyen "actividades de astrología y espiritismo", según publicó Tiempo Argentino. Con el tiempo, la empresa fue agregando otras competencias vinculadas a la producción de eventos.





La denuncia no fue un impedimento para que Larsen asumiera en Parques Nacionales impulsado por Lombardi. "Se pidió licencia, si le van mal las cosas, seguro que vuelve", especularon de la TVP, donde el funcionario cobraba más de 3 millones de pesos. (ANB)

