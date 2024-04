El Maitén: Aseguran que La Trochita “volverá a rodar para las vacaciones de invierno”

El intendente Oscar “Corcho” Currilén adelantó esta mañana que “nuestro ramal es la esencia de este pueblo y no va a cerrar. Hay una fuerte decisión política, tanto del gobernador como de los intendentes de la Comarca Andina, de trabajar todos juntos en una estrategia para que siga funcionando ya que es un producto turístico por excelencia y porque nos interesa mantener las fuentes laborales”.

Versiones de todo tipo se dispararon este semana desde El Maitén acerca del futuro del Viejo Expreso Patagónico, toda vez que fueron suspendidos los últimos tres viajes (vendidos con pasaje completo) hasta la localidad de Ñorquinco, en razón “de que no están hechos los cortafuegos a los costados de la vía, para evitar que la locomotora vuelva a ocasionar un incendio de campos, como ocurrió este verano”, precisó el subgerente del ramal, Oscar Mansilla.





A ello se agrega “el mantenimiento de las vías, que debe hacer la provincia de Río Negro; agilizar el sistema administrativo para la compra de insumos destinados a los talleres y, principalmente, la decisión política para hacer los convenios necesarios y tener una conducción descentralizada en El Maitén”.

Otro de los puntos apunta a la habilitación nacional de las locomotoras centenarias (dos en Esquel y dos en El Maitén): “una vez al año, hay que hacer la reparación completa de las calderas –explicó Mansilla-, y luego deben ser aprobadas por la CNRT. Ahora estamos en la etapa de certificar las máquinas destinadas a Esquel y a la espera de un ingeniero para poder montar una caldera armada acá”.





A su turno, Currilén recordó que “tampoco tenemos un gerente designado en Esquel, aunque pronto el gobernador hará el nombramiento. Estamos trabajando con el intendente Matías Taccetta para sortear todos los inconvenientes que han venido surgiendo. También estamos tratando de fortalecer los talleres, porque hay problemas de personal en función de la gente que se va jubilando. Vamos a hacer una capacitación muy fuerte a través del Ministerio de Educación en los oficios necesarios para sostener el rodamiento de La Trochita, que terminan siendo verdaderos artesanos porque son piezas fabricadas hace un siglo y no se consiguen en una casa de repuestos”.





Sumó “al nuevo jefe de Vialidad Provincial en la zona, Juan Ripa, y a su par de Río Negro, Enrique Ibarra, para hacer los cortafuegos necesarios en los 30 km entre El Maitén y Ñorquinco. El intendente Miguel Cuminao también está muy preocupado, porque sus productores y artesanos tienen una economía desarrollada en torno a la estación, donde los turistas almuerzan y compran algún recuerdo antes de regresar”, señaló.

Descentralización

En respuesta a una posible descentralización de La Trochita a manos de los municipios, Currilén contrapuso que “tiene muchos matices. En análisis, hablamos de un ramal ferroviario muy costoso en función de que el material rodante ya tiene un siglo de uso y son elementos que ya no se consiguen y que hay que ir reciclando. Más allá de que tiene un movimiento económico importante, hoy por hoy las comunas no estarían en condiciones de absorberlo. Sin embargo, vamos a poner todo el esfuerzo en mantenerlo, porque en nuestro caso el pueblo nació al costado de las vías. Es como una persona que llega a cierta edad, no se puede dejarla abandonada”, graficó.

Buena salud

De igual manera, “Palito” Mansilla aseguró que La Trochita “goza de buena salud y tenemos tren para muchos años más. Si se cierra, se muere El Maitén y también Esquel, porque es su principal recurso turístico y sostiene muchos puestos laborales”.

Desde su óptica, “no estamos tan mal. Además, la gestión del gobernador Nacho Torres mejoró la situación salarial de los contratados y hoy estamos recibiendo ropa de trabajo”.

No obstante, reclamó que “es un buen momento para pasar a planta permanente a gente que hemos ido formando, como los calderistas, quienes necesitan tener seguridad laboral”.