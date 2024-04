En Lago Puelo se presentó el alfajor más grande de la Patagonia

Este domingo se volvieron a superar las expectativas en el Festival del Alfajor Patagónico de Lago Puelo. Miles de personas disfrutaron de la segunda jornada de un evento municipal en el que se presentó al alfajor más grande de la Patagonia Argentina. Además quedo inaugurada la ruta del alfajor siendo Lago Puelo el kilometro 0.

Una obra maestra de la pastelería de la que fue testigo gran cantidad de público que se acercó a la plaza central de Lago Puelo, para deleitarse con un delicioso alfajor gigante de chocolate, dulce de frambuesa, dulce de leche y mousse de chocolate.

Fue el propio intendente municipal Iván Fernández quien dió el primer corte al alfajor gigante, que la gente pudo degustar de forma 100% gratuita.









Otro de los grandes momentos de esta exitosa segunda jornada del Festival del Alfajor Patagónico fue la entrega de premios a los mejores alfajores que participaron del evento, incluyendo las categorías:

Mejor Alfajor relleno con dulce de Rosa Mosqueta y/o Murra, dos frutos silvestres muy característicos de la Comarca Andina. También se participó por la categoría "de autor" que incluía cualquier variedad de alfajor y asombraron las diversas recetas y combinaciones de sabores, y el mayor galardón fue el "Mejor Alfajor de la Patagonia".









El jurado de la competencia estuvo integrado por importantes figuras invitadas de la gastronomía: Any Cesar reconocida pastelera e influencer con cientos de miles de seguidores en las redes sociales @estamosalhornook ; Kalia Manzur ex participante y finalista de Bake Off Argentina (Telefe) y Juan Soria representante del Campeonato Mundial del Alfajor, quienes hicieron una degustación a ciegas para la elección.

El mejor alfajor de rosa mosqueta fue para “Ajo Negro” productores de la ciudad de Cipolletti, mientras que el mejor alfajor de murra fue para una joven productora de Lago Puelo con el emprendimiento “Sabores Salvajes”.

El mejor alfajor de autor se lo llevó “La Rada” de la ciudad de de Rada Tilly, Chubut.

Y el más esperado de todos, el mejor alfajor de la Patagonia fue para “Rosa de los Vientos” una familia de emprendedores de la vecina ciudad de Esquel.

Más de 50 marcas de alfajoreros artesanales de todo el país se hicieron presentes, varios de ellos expresaron QUE VENDIERON TODO, se quedaron sin stock, lo que también refleja el éxito de un festival con entrada libre y gratuita, que estuvo cargado de contenido culinario, cultural y artístico.

Desde la organización agradecieron la excelente participación de los productores, artesanos, artistas, músicos de la zona y al público que se sumó al evento que catalogaron como muy exitoso y multitudinario.





Una vez más la actual gestión municipal que sólo lleva 3 mes en la administración, demostró que cuando se trabaja fuertemente y se gestiona con compromiso por un objetivo común, todo se puede lograr, aún en tiempos de crisis.

Lago Puelo con una ocupación de turistas casi completa en Semana Santa lo demostró y lo seguirá haciendo. Desde la conducción del festival expresaron "¡Lago Puelo volvió a sonreír!" con el aplauso de fondo de la gente.





Aniversario

Este lunes 1° de abril la invitación es para seguir celebrando en la plaza central, pero esta vez en el marco del 96° Aniversario de Lago Puelo, con espectáculos en vivo desde el medio día y varias opciones gastronómicas.





Además en la tarde se elaborarán TORTAS FRITAS CASERAS GRATIS para repartir con el público presente.









El martes 2 de abril en el edificio de la Dirección de Cultura municipal, se desarrollará el acto por la Gesta de Malvinas con ex combatientes de la localidad y en segundo término el Aniversario de Lago Puelo, con la palabra del intendente Iván Fernández y el reconocimiento a antiguos pobladores.









Ruta del alfajor

El objetivo del "Kilómetro del Alfajor Argentino" es establecer una marca distintiva para cada pueblo, región, provincia o cualquier lugar de Argentina donde se celebre el alfajor en festivales, eventos o simplemente se comercialicen estos deliciosos dulces. Al formar parte de esta iniciativa, se promociona a nivel país la localidad también por su iferta gastronómica.





Durante la tarde de este sábado, el intendente de la Municipalidad de Lago Puelo, Iván Fernández, dejó inaugurado el km 1907 del Alfajor Argentino junto al Viceintendente Pablo Laptizondo, la Diputada provincial Jaqueline Caminoa, la Directora de Turismo Aylén Cocha y la Impulsora del Km del Alfajor Argentino, Agustina Laporte.





Fernández se mostró orgulloso con la iniciativa de la Directora de Turismo puelense Aylén Cocha, a quien felicitó por su compromiso en la labor diaria.

“Hoy no vinimos a inaugurar un cartel ya que éste es sólo hecho simbólico, lo destacado es que Lago Puelo estará presente en el mapa con la oferta de los mejores alfajores de la Argentina”, dijo el intendente puelense.