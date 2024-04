Gendarmería abrió el llamado a inscripción para interesados a formar parte de la fuerza

Desde el 8 de abril y hasta el 19 del mismo mes los interesados pueden inscribirse no sólo para formar parte del escalafón de oficiales sino también del personal subalterno sobre estas posibilidades dialogamos con el comandante Marcelo Debravandere.

Gendarmería Nacional lanzó la convocatoria para incorporar en los puestos de Aspirante Cadete (oficial) y Aspirante a Gendarme. La inscripción fue abierta por la fuerza y los interesados en postular a Cadetes y Aspirantes a Gendarmes año 2024 (ciclo lectivo 2025) se encuentra habilitado desde el 08 de abril hasta el 19 de abril a las 20:00 hs.Los interesados deben postularse en la página https://www.argentina.gob.ar/gendarmeria, explico el comandante Debrabandere.

Sobre los requisitos sostuvo que los postulantes deben ser argentino/a nativo/a o por opción. Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado. Cumplir con la obligación de comunicar el cambio de domicilio dentro de los 30 días según lo establecido por la Ley N° 17.671. Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de la postulación. Los menores de edad deben estar acompañados de ambos padres o tutores con la documentación correspondiente.

Estatura

Sobre este requisitos agregó que las postulantes femeninas deben medir entre 1,60 y 1,85 cm; en tanto los masculinos entre 1,66 y 1,95 cm.





Tatuajes Permitidos

Uno de los puntos sobresalientes se tiene que ver con los postulantes que posean tatuajes en tal sentido el comandante Marcelo Debravandere fue muy explícito al momento de detallar cuáles y dónde son los tatuajes permitidos: a) Todos aquellos que, sin ser ofensivos u obscenos, no estén reñidos con el uso del uniforme. b) Aquellos que puedan quedar disimulados o cubiertos mediante el empleo del uniforme de gimnasia (pantalón corto, remera mangas cortas con cuello redondo y/o medias o soquetes). c) Aquellas marcas que se localizan a cinco centímetros por encima del pliegue del codo y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano. d) Las marcas que se sitúen a CINCO (5) Centímetros por encima de la rodilla y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano. e) Todos aquellos tatuajes que no están comprendidos dentro de los tatuajes no permitidos.

No permitidos: a) Aquellos tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la Fuerza (se incluye vestimenta corta, como ser: short, remeras de gimnasia, polleras).

Educación

Los postulantes deben tener título de estudios de nivel secundario legalizado por el Ministerio de Educación correspondiente.

En caso de estar cursando el último año del nivel secundario, deberán presentar una constancia de alumno regular sin asignaturas previas pendientes.

No registrar multas en el "Registro de Infractores al DEBER DE VOTAR". https://infractores.padron.gob.ar

No registrar antecedentes judiciales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia "RNR" dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

No registrar antecedentes policiales provinciales judiciales o contravencionales.

No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios en alguna de las Fuerzas de Seguridad, Armadas o Policiales.

Aprobar los exámenes intelectuales, médico, físico, psicológico, psicopedagógico, entrevista institucional, examen de drogas de abuso y examen de subunidad Beta.

Aprobar el examen preocupacional (exámenes médicos laborales).

Mensaje a la juventud

Finalmente el comandante se refirió a la juventud y por qué ingresar en los en las filas de gendarmería nacional es una opción, “en mi experiencia que tengo como oficial de gendarmería, mi recomendación es incentivarlo a que intente Ingresar a gendarmería nacional, es una hermosa carrera, es una carrera que tiene mucha proyección, es una carrera que da muchas posibilidades a formarse en otros ámbitos y seguir estudiando en otros ámbitos y sumada la posibilidad de andar por el país y por el mundo también tiene esta sazón de interés. Así que los invitamos a que vengan, inclusive al escuadrón a asesorarse, hacer consultas o ingresen a las páginas correspondientes, se asesoren ahí y hagan la preinscripción”, remarcó Debrabandere