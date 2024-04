Lautaro Cid se consagró campeón patagónico de boxeo amateur y va por el título nacional.

A tan solo una semana de haber sido coronado campeón rionegrino de box amateur, el joven oriundo de paraje Entre Ríos y púgil de la escuela de box municipal de El Bolsón el fin de semana pasado logró el título patagónico venciendo a su rival de la provincia de Neuquén, “ estoy muy orgulloso Y ahora me preparo para defender la corona a nivel nacional que va a ser el próximo 12 de mayo en Rawson”, sostuvo Lautaro.









Primeramente el joven agradeció a todos aquellos que lo apoyan y luego declaró que fue una pelea muy compleja, “gracias a todos por apoyarme, la pelea en si fue complicada, Nacho Rivera, el campeón Neuquino fue un rival difícil, lo veníamos estudiando con mi entrenador Claudio pocho Mariluán pero subimos y disfrutamos ahí dejó de ser complicada y ahora la verdad es increíble, que para mí es un logro todavía difícil de creer”.





Arranque complejo

Sin embargo el boxeador confesó que le costó meterse en ritmo de pelea, “me costó un poco empezar, pero en la pelea se vio todo mi esfuerzo, todo el entrenamiento que tuve en todos estos años, todo para llegar a este momento y ahora estoy clasificado para el campeonato nacional y la verdad que es un logro increíble no solo para mí sino para la escuela municipal de boxeo y para toda mi familia”, contó Lautaro Cid.









Al momento de contarnos cómo se sintió viendo a un rival que viene de un entorno boxístico muy desarrollado Lautaro se mostró calmo al igual que sobre el ring y nos contó, “no me intimida esa parte, yo la verdad no le presto mucha atención a eso, pretendo subir y dar todo de mi, con eso me voy feliz aunque si al final hubiese perdido, cosa que no pasó, yo habría dado todo y con eso me voy contento a casa”.

















Las olimpiadas: un sueño

Al igual que la semana pasada cuando obtuvo el título de campeón rionegrino de box amateur lautaro sentía la presión de representar a toda la comarca hoy esa presión se suma a la del Campeonato patagónico dado que nos representará a nivel nacional el próximo 15 de mayo en Rawson, “Sí, siento una gran carga y como ya había dicho la semana pasada porque era toda la comarca en mis espaldas para representarlos, ahora vamos a un torneo nacional, es mucho para pensar”.

El próximo desafío será el Torneo Nacional Juvenil de Boxeo, previsto del 12 al 17 de mayo en Playa Unión, organizado por Chubut Deportes en conjunto con el municipio de Rawson y la Federación Argentina de Boxeo.





Además confesó que su sueño era llegar al nacional sin embargo las olimpiadas aparecen en el horizonte, “íntimamente el sueño era llegar al nacional sí, con eso ya estoy muy contento, pero la verdad es un sueño, es un sueño para todo boxeador amateur y para todo deportista poder representar a su país en una olimpiada”.





¿Y la educación?

Lautaro con 17 años se encuentra cursando el séptimo año de la escuela agrotécnica de cerro Radal en la cual tiene excelentes notas para lo que se esfuerza recuperando apuntes los días que no puede acudir a clases porque tiene que viajar a boxear. En tal sentido, el joven también confesó que la materia que más le gusta es la soguería y trabajos en cuero como los que se realizan en una escuela con orientación agrotécnica como a la que él acude.













Orgulloso

Al hablar con Nelson Cid, el padre de Lautaro, primeramente destacó que él hubiese preferido que su hijo amase el rugby, deporte con el que él se siente más identificado y contó, “ es muy difícil cuando viene tu hijo de 15 años y te dice quiero practicar boxeo porque uno primero piensa que va a sufrir y que lo van a golpear pero luego cuando te das cuenta que es su verdadera pasión no nos queda más que apoyarlo acompañarlo Y guiarlo en este deporte que él eligió y que lleva adelante de una manera excelente” destacó Cid.





Un caballero

Finalmente Nelson Cid contó una de las anécdotas al terminar un preseleccionado cuando Lautaro quedó afuera del mismo los técnicos le comentaron a modo de punto débil el que lautaro no tiene maldad, “la verdad que la única crítica, si vale como crítica, fue cuando lo separaron en la anterior preselección para el olímpico, separaron a tres jóvenes, a una chica de esquel, a Lauti a otro chico y después como crítica constructiva, me imagino, el entrenador me dice que era muy bueno: <pero es demasiado caballero, no tiene maldad> Y la verdad que capaz que a otro padre eso lo ofende porque quiere que el hijo se coma al mundo, pero la verdad es que yo estaba más orgulloso que nunca, que me dijeran eso de mi hijo”, confiesa su orgulloso el padre “por la sangre tehuelche que corre por nuestras venas”, al tiempo que se muestra “feliz por la clase de ser humano que es, más allá de los logros que a uno lo emocionan”, aseguró.





La escuela de box





En relación al desempeño de la Escuela Municipal de Boxeo de El Bolsón, dirigida por Claudio Mariluán y a la que asisten diariamente numerosos chicos de toda la región, Nelson Cid confesó que “estamos bastante abandonados, al punto que representamos a la provincia de Río Negro y jamás se acercó nadie. El municipio nos dio un espacio y estamos agradecidos, pero tuvimos que armar una comisión para bancar la compra de todos los elementos necesarios. Organizamos peñas, rifas y eventos para tener guantes, vendas, ropa para los chicos. Hasta el piso de goma logramos comprar”, concluyó.