Sorprendidos con elementos de dudosa procedencia

Se trata de tres jóvenes que fueron interceptados por personal policial en el barrio Luján y en su poder tenían una cantidad considerable de elementos de los cuales no pudieron determinar su procedencia.





En contacto con Noticias del Bolsón el comisario Miguel Ángel Mariñanco confirmó que esta tarde pasadas las 15 horas, personal policial fue alertado por un vecino sobre tres masculinos que estaban llevando elementos desde la entrada del Barrio Luján hacia el Barrio San José.









Seguidamente el funcionario policial explicó que los tres jóvenes fueron interceptados en Calle Brown y Hernandez, con elementos tales como 1 Set Matero De cuero Marron, 1 Cpu M/ HP Negro, 1 Conservadora C/ Rojo, 1 Afeitadora con estuche C/ Negro, M/ Phillips, 1 Humidificador con caja, 1Botella de 500ml Termica C/ Negra, 1 Caja de Chocolates conteniendo 1 paquete, Herramientas Varias, 1 Cartuchera de nena C/ Rosa con varios lapices, 2 Cajas con 01 agenda y 01 lapicera, 1 Caja con memoria RAM, Cds Varios y 1 Disco de Almacenamiento, 1 Caja de metal con lapices x48, 2 Cuadernillos 4 M/ Ledesma, 1 Resma de Hoja A4 M/ Boreal, 2 Tarros de dulce de maracuya y frambuesa, 1 Mameluco M/NABORS, C/ Azul Nuevo, 2 Camperas de Abrigo M/ Nabors C/ Azul, 1 Remera Termica C/ Azul, 1 Caja de Rompecabezas, 1 Campera C/ Verde, M/ Nordic, 1 Juego Monopoly, 2 Cuadernos tipo agenda, Cables de coneccion cpu varios, 1 Mouse, 1 Bolso de Tela Azul con lapices, lapiceras y fibras varias, 1 Bolso termico M/Major Drilling conteniendo un perfume 212 Carolina Herrera, 1 Bolsa de nueces.





Al consultar la procedencia de los mismos no supieron justificar la misma por ello los jóvenes detenidos por Infracción al artículo 11 Inc. a Ley 5184, posteriormente fueron identificados resultando ser todos vecinos de El Bolsón dos de ellos del barrio San José y el restante del barrio Obrero, todos mayores de edad.





Finalmente el comisario Miguel Ángel Mariñanco confirmó que aún se trata de establecer el domicilio donde ocurrió el hecho.