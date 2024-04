«Una trucha increíble»

«No entraba en el copo»

Salió tempranito a la mañana con su amigo Norberto, que siempre va desde Buenos Aires en esta época del año. Alguna magia tiene esta dupla, porque el año pasado también tuvieron un pique tremendo. Como la otra vez, partieron del refugio a unos 5 km de la desembocadura del Limay Medio en el embalse Ramos Mexía.

Habrán hecho unos nueve kilómetros río arriba en la lancha cuando pararon a probar suerte en un pozón profundo, ese que Pablo tiene agendado como parte de la recorrida: sabe que ahí viven grandes truchas por estos días, aunque lo miraba medio de costado, porque la luna llena no le traía un buen pálpito, más bien auguraba mal pique. Como otros guías y pescadores, también mira de costado a los que cada tanto quieren cerrar el río a la navegación con la excusa de la conservación que no practican: temen que se quiera favorecer a los lodges privados en ese paraíso donde galopan los caballos, vuelan las avutardas, pastan los animales de los crianceros y cada vez es más difícil acceder a las costas para pescar.

Norberto hizo los primeros tiros. Nada. Siguió Pablo. Nada. «Por ahí a eso de las 11 se activan las truchas», le dijo a su amigo. Como suele explicar, hay que tener horas y horas de río para saber leerlo, hay que estar. Claro que también hay saber tirar lejos, elegir la mejor mosca, la línea, la caña, el momento del día. Pero como también explica, sin saber leer el río todo eso no alcanza.





Esta vez pescaban con caña a una mano, con moscas negras y doradas que simulaban bagrecitos y líneas de hundimiento. Ya empezaron las heladas del otoño. Hacía frío.

Faltaban cinco minutos para las 11 cuando sintió un tirón fuerte, indicio suficiente de que no era una trucha más. Habrán sido unos ocho minutos de pelea, con esa tensión que se convierte en concentración para acertar en cada movimiento, encomendarse a todos los santos de la pesca para que que no se corte la línea, que no se escape. Una de esas bombas con las que sueñan los pescadores al apoyar la cabeza en la almohada estaba ahí, a punto de salir del pozón.LMN