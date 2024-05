El Bolsón: sin contemplación, hasta los medicamentos de sus hijos le robaron.

La inseguridad golpeó duro a una pareja del barrio Esperanza de El Bolsón quienes tienen tratamientos médicos con sus dos criaturas, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar y literalmente robaron hasta las camas de sus bebés. En diálogo con noticias Ángela Salamín, víctima del robo, pide por favor a los delincuentes que al menos le devuelvan los medicamentos de sus hijos que tienen que ser operados y tienen un costo que supera los $150,000 insiste que volver a juntar ese dinero para comprar los medicamentos es imposible.





Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con Ángela Salamín una joven que ya es conocida a través de las cadenas y ventas comunitarias que realiza para poder juntar el dinero a fin de costear la operación de uno de sus hijos que tendrá lugar dentro de un par de meses en Buenos Aires. Sin embargo triste fue la noticia que recibió el pasado lunes cuando le avisaron que autores ignorados le habían reventado la puerta de su vivienda, “nos rompieron los vidrios, nos forzaron la puerta y prácticamente hicieron una mudanza completa, se llevaron todos los antiepilépticos del pequeño, se llevaron un spray nasal que está usando a Briana para un tratamiento que tiene la cirugía programada para el 4 del 7, se llevaron el nebulizador con todas las meditaciones que tenía dentro que estaba usando Briana, se llevaron la camita completa <ni las sábanas le dejaron>, se llevaron el sillón con la ropita doblada de los nenes que estaba arriba que había dejado todo dobladito ya para venir a planchar”, Explicó la mujer que en todo momento se mostró muy preocupada por la faltante de medicación para sus hijos.













Nadie vio nada

Es de destacar que entre los elementos sustraídos no solo se pueden mencionar los medicamentos que son de un alto valor económico y ni hablar sobre la necesidad de salud de los pequeños, sino que también se llevaron una garrafa completa, un lavarropas, mesas sillas y demás elementos que hacen suponer que los delincuentes utilizaron una camioneta o un vehículo para llevarse todo lo que robaron, al ser consultada sobre si algún vecino observó o vio alguna situación Ángela explicó que solo un vecino escuchó que los perros ladraban pero que por miedo a que le hicieran algo, no se animó a salir ni tampoco llamó a la policía.













Es de destacar que en la recorrida que realizaron por la cercanías, aproximadamente a 50 metros encontraron prendas de vestir de la niña de tan solo tres años de edad, pero es todo lo que pudieron hallar.













Mensaje a los ladrones

Finalmente Ángela le habló desde el corazón a quienes rompieron la puerta de su casa para desvalijarla por completo y no le pidió que le devuelvan todo robado, simplemente que devuelvan al menos los medicamentos de sus hijos, destacando que Briana debe ser operada en Buenos Aires y uno de los medicamentos que robaron tiene un costo superior a los $165,000 y que lo pudo comprar gracias al trabajo comunitario que realiza Incluso con la colaboración de muchos vecinos y volver a comprar ese medicamento en el tiempo que le queda previo a la operación es imposible, “si no se animan a venir hasta mi casa y devolver lo que me robaron, aunque sea que me devuelvan los medicamentos de mis hijos que yo no los puedo volver a comprar y los necesito para que la operen. Aunque sea que los dejen en algún lugar y me digan <Anda a buscarlos, lo dejé en la alcantarilla o abajo de un árbol> , pero por favor que me devuelvan los medicamentos”, insistió Ángela Salamín.