El EPRE se reunió con vecinos de Ñorquinco y El Bolsón

Desde hace un par de días referentes de lentes provincial para La regulación de la energía se encuentran recorriendo la zona andina primeramente estuvieron en la localidad de Ñorquinco donde atendieron a más de 15 usuarios de la empresa Edersa todos con distintos tipos de reclamos. Durante la mañana de hoy hicieron lo propio en la localidad de El Bolsón donde básicamente se centraron en el diálogo con más de una docena de referentes de distintas barriadas. Por su parte los vecinos valoraron el hecho de que el ente provincial esté presente en la localidad y puedan escuchar de primera mano los reclamos que tienen para con la empresa Edersa.









Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con el referente responsable de atención de los reclamos en el ente provincial de regulación de la energía Guillermo Zeug quién se refirió al trabajo que el ente realiza en el territorio, “la intención es estar presente para atender a la gente, y los propios vecinos valoran que uno lo atienda en forma personal y lo escuche. La solución de esto son cuestiones que van por vía administrativa, que las resolveremos eventualmente de manera positiva o negativa, pero fundamentalmente tomar el contacto o retomar contacto con la problemática de la región es fundamental”, remarcó Zeug.





Ñorquinco

Primeramente la delegación del ente provincial de energía hizo base en la localidad de Ñorquinco durante el día de ayer donde atendieron a más de una docena de vecinos, en relación a esta visita Zeug explicó: “originariamente la visita fue a raíz de la inquietud del intendente de Ñorquinco, si bien la problemática es la misma porque son cortes reiterados a través de lo que es la el abastecimiento, pero también esto se traduce en problemas para los usuarios en la localidad”.





Otras problemáticas

En relación a cuál es el principal problema que ya lo dejó en claro el referente del ente sobre los cortes reiterados de energía se le suman otros que son fundamentales al momento de poder realizar un reclamo como corresponde sobre lo cual explicó, “estuvimos atendiendo en el día de ayer aproximadamente a 15 usuarios, asesorando fundamentalmente y tratando de explicarles cómo se compone la factura y la posibilidad de que en algunos casos que habíamos detectado que no estaban siendo incluidos dentro de lo que es la segmentación tarifaria, los subsidios y entendíamos que le corresponden estaban encuadrados para hacer susceptible de este beneficio”, sostuvo Zeug con una mirada empática y más equitativa hacia los vecinos de esa localidad que a partir de ahora tendrán otra herramienta para poder gestionar ante la empresa Edersa.













El Bolsón

Finalmente durante toda la mañana de este jueves los trabajadores del ente provincial de regulación de energía estuvieron atendiendo a vecinos de distintos barrios de nuestra localidad, “acá también anduvimos cerca de los 12 usuarios que vinieron, pero también vino gente de barrios de Villa Turismo con problemas de cortes reiterados y digamos con la problemática está de que no están no están siendo atendidos a través de las vías que tiene establecida la distribuidora, las reposiciones y después problemas ya concretos con reclamos de daños que eventualmente no han tenido respuesta por parte de la distribuidora o están en trámite en el propio ente, o que ya han llegado al ente y llevan su tiempo porque esto es un trámite administrativo que requiere acreditar determinados extremos como los daños, con un informe, pero básicamente la problemática en sí se centra en esto: los problemas históricos que tiene la zona que son los cortes de energía eléctrica”.









Una respuesta personal

Finalmente y al ser consultado el funcionario provincial sobre si la gente realmente necesita ser escuchada y tener frente a sí a una persona de carne y hueso que pueda darle una respuesta humana Zeug, se corrió de su rol de funcionario provincial y respondió: “le voy a dar una respuesta personal, que es lo que la vivencia de lo que a uno le toca. Yo entiendo que sí, que la gente valora el solo hecho de que uno los escuche y que se acerque y por lo menos tengan un momento de poder explicarle a alguien personalmente cuál es su problemática. Por lo menos sirve para qué entiendan de que hay alguien que los está escuchando y que se va a iniciar un procedimiento, por lo menos para ver de resolverlo. Más allá de que sea favorable o no, pero por lo menos que se le explique cuál es la situación o el problema que tuvo”, explicó Guillermo Zeug.





De los vecinos

Otro párrafo merecen el agradecimiento de los vecinos que se hicieron presentes en el salón de usos múltiples del concejo deliberante local y con los que pudo dialogar noticias del Bolsón todos coincidieron en el gesto humano, la empatía sobre todo la paciencia para explicar una dos o tres veces una situación si así fuese necesario marcando esto una forma distinta a lo que muchas veces se tiene conocimiento de los funcionarios públicos en tal sentido los vecinos agradecieron personalmente a Nelson y a Guillermo la forma la paciencia en la atención recibida.