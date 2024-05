La UTEP se reunirá con el ministro Muena

Luego de las manifestaciones realizadas ayer en el alto valle ríonegrino que incluyeron cortes de ruta, desde la Unión de Trabajadores de la economía Popular en El Bolsón Juan Fernández confirmó que el próximo martes 28 serán recibidos por el ministro de desarrollo social Juan Pablo Muena, al cual le pedirán que garantice la provincia la asistencia que el estado nacional no realiza.





Esta mañana el referente Regional de la UTEP Juan Fernández confirmó que se logró obtener una audiencia con el ministro de desarrollo social de la provincia Juan Pablo Muena para el próximo martes 28 de mayo, “es a lo que se llega luego de movilizarse a ocupar delegaciones en este caso a cortar la ruta para que se atienda un reclamo que es justo y viene ya desde diciembre le pedimos audiencia tanto al gobierno provincial como en particular al ministro Muena y a partir de una medida que es extrema, que es a lo que se llega después de hacer todo el caminito de gestiones institucionales y demás”, contó el referente social.

Además sostuvo que la reunión será en Viedma, “durante el corte de ruta se acercó el ministro de seguridad de la provincia de Río Negro, que es paradójico porque se pide hablar con el ministro de desarrollo social o de relaciones y terminamos hablando con el ministro de seguridad, pero no importa por lo menos hablamos con alguien del gobierno provincial y habló con el ministro Muena y lo comprometió el martes a las 9 de la mañana recibirnos en Viedma a las organizaciones que venimos llevando adelante este reclamo”.





Comedores comunitarios

En relación al pedido que le realizarán al ministro de relación de desarrollo social, Fernández sostuvo que básicamente le solicitan a la provincia que se haga cargo de lo que no cumple el estado nacional, “Situación crítica de comedores y merenderos que no tienen el abastecimiento de secos del gobierno nacional y eso genera una situación crítica en la cual muchos espacios han tenido que cerrar otros han disminuido la cantidad de días que asisten a las familias y si bien hay una declaración de que va a haber una política pública relacionada a la asistencia directa de las familias con alimentos con lo cual nosotros estamos totalmente a favor y nos parece que es lo que tendría que suceder Bueno hasta tanto eso no sucede y se haga efectivo en los comedores y los merenderos sigue habiendo una cola de gente Todos los días que va a buscar la comida y eso tiene que tener un correlato con el aporte del gobierno provincial porque somos ciudadanos y ciudadanas de Río negro “, enfatizo.





Además, Fernández sostuvo que entre otros temas se va a pedir que se garanticen los fondos necesarios para terminar con las obras que se están realizando en los barrios populares y tomó por ejemplo la obra que se realiza en el barrio la Aldea.





Merendero en un country

Finalmente y en otro párrafo el referente de la UTEP se refirió a los dichos del gobierno nacional en relación a los comedores y merenderos explicando que no han realizado un control certero, minucioso y como corresponde de la lista de merenderos y comedores en toda la república Argentina y en base a el famoso merendero ubicado en un country sostuvo que es una noticia mal intencionada que nunca funcionó un merendero en country, "simplemente estaba en la vereda de enfrente y era tan fácil como girar la cabeza y darse cuenta que allí estaba el merendero", además, aseguró que en época de pandemia se crearon muchos merenderos que luego no se pudieron sostener en el tiempo.