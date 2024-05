Matrimonio celebrado en el extranjero será registrado en Río Negro

Un matrimonio de dos personas extranjeras será inscripto en Río Negro, luego de la resolución de una sentencia del fuero de Familia de Cipolletti. Hasta que no se judicializó el caso, la situación de los cónyuges no tenía validez en el país y el régimen normativo de la pareja era similar a la de una unión convivencial. Un matrimonio de dos personas extranjeras será inscripto en Río Negro, luego de la resolución de una sentencia del fuero de Familia de Cipolletti. Hasta que no se judicializó el caso, la situación de los cónyuges no tenía validez en el país y el régimen normativo de la pareja era similar a la de una unión convivencial.





La pretensión de reconocer ese matrimonio en Argentina trae aparejados los mismos derechos y obligaciones, tal como sí se hubiese celebrado en el país.





En caso de no realizarse el trámite judicial el matrimonio no era válido y el régimen de la pareja era similar al de una unión convivencial. Si tuvieran un hijo o hija, por ejemplo, no sería inscripto como hijo matrimonial; en caso de fallecimiento la otra persona tampoco tiene derecho a pensión. Si se quisieran divorciar, con el matrimonio inscripto en Argentina también lo pueden hacer en este país.









Las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial









Mientras que el matrimonio se puede elegir régimen de comunidad de bienes o separación de bienes, en las uniones convivenciales es necesario realizar un pacto expreso que regule la situación de los bienes que se adquieren durante la unión.





En cuanto a la herencia, el cónyuge viudo es heredero legítimo, en cambio en la unión convivencial no es heredero. El matrimonio también prevé un régimen de alimentos posteriores al divorcio.





El fallo de Cipolletti se basó en el artículo 2622 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que la capacidad para contraer matrimonio y su validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Además, el Capítulo XIII de la Ley 26.413 regula la inscripción de documentos de jurisdicciones extranjeras, siempre que estos cumplan con las disposiciones legales en vigor.





La sentencia reconoce que la documentación acompañada, debidamente apostillada y traducida al idioma nacional, cumple con los requisitos legales. No hubo objeciones por parte del Ministerio Fiscal ni del Registro Civil de la provincia, por lo que se resolvió hacer lugar a la solicitud de inscripción del matrimonio.





Para que un matrimonio sea válido, ambos Estados, en este caso fueron Perú y Argentina, deben haber suscripto un pacto internacional, que es la Convención de La Haya.