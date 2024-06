El Bolsón: finde largo con poco turismo

Terminado el fin de semana extra largo dialogamos con el secretario de turismo del Bolsón Nicolás Distchenky gráfico que no se observó una gran afluencia de turismo, todo esto debido a la situación climatológica imperante y sobre todo a la compleja situación de transitabilidad de las rutas también hizo hincapié en que desde medios nacionales se hablaba de rutas cortadas cuando la realidad no era la que mostraban. Esto repercutió en la cancelación de reservas en toda la comarca andina.









Pasado el fin de semana largo y de cara a las vacaciones de invierno se notó en El Bolsón una muy pobre afluencia turística sobre el particular dialogamos con el secretario de turismo Nicolás Distchenky quien explicó: “sin lugar a dudas se combinaron cosas complejas para este fin de semana largo, que tiene que ver con la situación económica que estamos atravesando en el país y no somos ajenos en El Bolsón y con la sensación que tuvieron marcando los medios de comunicación a nivel nacional con el tema de la nevada y el corte de rutas, con el tema del frío creo que se combinaron esas dos cosas y la verdad que para nosotros fue fue bravísimo”, detalló Distchenky.





Rápidamente el funcionario hizo hincapié en que se habló mucho sobre que la ruta estaba cortada, “se dijo que no se podía venir de Neuquén a Bariloche, esto generó en nuestra comarca que muchos turistas y clientes de los prestadores le dieran de baja a las reservas y esto fue en un número importante. Así que el fin de semana largo en El Bolsón no ha sido del mejor, si bien tuvimos un poco de movimiento no fue el que esperábamos claramente”, reconoció.





El resto del país también

En otro párrafo el secretario de turismo hizo destacó que en el resto del país sucedió lo mismo que en El Bolsón, no somos una burbuja a lo que está sucediendo, “El Bolsón no está ajeno a lo que pasó en el país. Más allá de que por ahí salieron algunos números que la verdad que en el tiempo no se sostienen, pero en el país en general no fue buena la salida del fin de semana xxl”.





Apertura del cerro

Rápidamente Distchenki confirmó que el próximo sábado 29 de junio se realizará la apertura oficial del centro de deportes invernales Cerro perito Moreno, “en el centro invernal la gente de Laderas está trabajando fuertemente para hacer el lanzamiento del 29 y ahí tenemos todas las expectativas, lo hablábamos en la semana pasada, tenemos un centro invernal que está dentro de los cuatro más importantes del país y si a esto le sumamos el valor que tenemos con los pases lo vemos muy favorable”, remarcó el funcionario.





Además se mostró optimista en que sumado a los buenos valores que hacen una diferencia con los precios que tiene de oferta el cerro catedral será una buena temporada de invierno para la localidad cordillera.





Precios cuidados

Con todo, Distchenky enfatizó que el buen valor que ofrece el centro deportes en los pases de esquí en el alquiler de indumentario se tiene que ver reflejado también la gastronomía y la oferta cabañera, “desde la municipalidad estamos trabajando primero fuertemente para tener presencia en el cerro teniendo en cuenta que viene muchos muchos extranjeros y queremos que ese sea el derrame para nuestra localidad. Mañana vamos a tener una reunión con la gente de Laderas para organizar y planificar actividades dentro del cerro”.

“Claramente también creo que el acompañamiento de los privados en esta gestión lo estamos teniendo y fuertemente, pero vamos a vamos a apostar a tener una buena oferta económica sobre todo porque hoy el turista y lo hemos hablado en el verano pasado qué el perfil de turista cambió, el turista con una situación económica va evaluando mucho más los valores y va definiendo sobre el momento. No se puede prever con tanto tiempo, entonces creo que nosotros tenemos que hacer la diferencia en los valores”, aseguró Distchenky.