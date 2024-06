El Bolsón: se desarrolló la Exponnabis Argentina.

Este fin de semana se realizó en la localidad de El Bolsón la Expo Cannabis nacional con más de 20 expositores que llegaron de todos juntos del país para poder no solo tener puestas en común sino también realizar un congreso cannábico de nivel nacional.









Con un marco interesante de expositores y público interesado en la producción cannábica se llevó adelante este fin de semana la primer Exponnabis Argentina, Noticias del Bolsón dialogó con Maximiliano Guerrina organizador del evento, “es una medicina alternativa y nosotros nos dedicamos a cultivar y a proveer a los pacientes su medicina cannábica. Por así decirlo”, detalló el organizador.

“Las personas que nos visitan van a encontrar desde fertilizantes hasta charla de profesionales, bandas. Hoy es un encuentro para lo que es la industria del cannabis tanto para los emprendedores como para las personas consumidores”, explicó Guerrina.













Reprocan

Además de charlas con científicos y referentes del conicet Maximiliano guerrina confirmó que en el evento aquellos interesados podían anotarse en el registro de productores cannábicos, “hoy también tenemos justamente el sector donde vamos a estar habilitando lo que es Reprocan, para esas personas que no conocen lo que es la ley vamos a estar justamente registrándolos, contándoles Cómo son los beneficios, Qué se puede hacer? que no se puede hacer? hoy día con la ley que tenemos”, sostuvo.









Seguidamente Guerrina explicó que hay un par de leyes que hablan sobre la producción cannábica en la Argentina, “nosotros hace 2 años que empezamos a trabajar y justamente por ejemplo hoy tenemos la ley 27,350 donde se puede cultivar Cannabis de manera legal y también tenemos las 27,669 para desarrollar la Industria del cáñamo”, valoro.





No hace falta estar enfermo

Finalmente el organizador se refirió a el complemento que es la medicina alternativa con la medicina tradicional además hizo énfasis que la medicina cannábica alternativa en su momento estuvo mal vista por la mala información que hubo, “hoy en día contamos con el aval de científicos que están comprobando que sí hace bien la medicina alternativa y no hace falta estar mal para consumirla”, aseguró Guerrina.

















Grow Shop

Finalmente dialogamos con Agustina quien no solo fue una expositora del evento sino también es una de las propietarias de los primeros grow shop que abrieron en El Bolsón y explicó cómo fue en su momento abrir Planta Madre, “este va a ser mi tercer año ya en octubre cumplimos 3 años y la verdad que toca remar”,

Sobre cómo fue empezar con esto de ser uno de los primeros que había en la comarca andina donde se se hablaba mucho, se hacía mucho pero todo clandestino, todo escondido por el prejuicio de la sociedad y Planta Madre abrió la puerta y dijo acá estamos y esto somos: “fue un poco el desafío de abrir un negocio, cualquier emprendimiento este lleva esfuerzo, lleva ganas, lleva todo y con esta temática más en especial igual es lo que decís es una zona que es productora, es una zona que es una temática conocida, así que bueno me pone muy contenta ser una de las primeras, ya la gente me conoce lo que me sirvió mucho fue el boca a boca entonces la gente que cada vez que viene al negocio se va con un producto, pero también se va con información de cómo usarlo y cómo manejar un poco su cultivo”, explicó Agustina.









¿Qué qué planta puedo plantar?

Finalmente le consultamos a la productora y comerciante sobre Qué es Cuál es la pregunta más recurrente de los compradores y la respuesta fue una sorpresa, “ lo que más nos dicen quiero que es mi planta crezca rápido, que quiero que me dé producción, una que me dio mucha risa fue una vez vino un chico, porque hay productos que juegan con los nombres hay uno que se llama revienta cogollos y vino y me dijo ¡Quiero que mi planta reviente explote! yo la verdad que no sé qué decirte ponerle un petardo o algo no sé pero yo te puedo ayudar con algún mejorador de suelo con algún fertilizante específico para floración, pero bueno eso es lo que más vienen a preguntar”, explicó la joven.









Champaña cannábica