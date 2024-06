El Bolsón: una familia resultó intoxicada por monóxido de carbono

Está mañana los bomberos voluntarios de la ciudad y personal policial acudieron a un llamado de auxilio en el barrio Costanera Sur, por una intoxicación por monóxido de carbono. Dialogamos con Soledad Millaleo, segunda jefa del cuerpo activo.





Sobre la emergencia que se dio pasada a las 10:30 de la mañana de este viernes la bombero voluntaria destacó, “10.15hs se toma conocimiento sobre la solicitud de presencia policial en calle Alberti al 200 a raíz de que había personas intoxicadas con monóxido de carbono”

Con todo, la segunda jefa del cuerpo activo confirmó que los primeros en llegar fueron personal policial.

En simultáneo noticiasdelbolson se comunicó con fuentes policiales quienes detallaron que una vez constituido en el lugar personal policial asistió a una familia: “dos adultos, una mujer de 36 años, un hombre de 35 años y dos menores de 11 y 9 años. Todos se encontraban mareados.





Derivados en el móvil policial

Al ser consultado sobre la derivación que realizó el propio personal policial en los móviles a cargo confirmaron que esta situación se dio en virtud de que el hospital no tenía ambulancia disponible.

“Se trasladó a las personas en el móvil policial para ser asistidas por los profesionales. El adulto mayor se desmayó cuando arribó al hospital”, sostuvieron.

Es de destacar que todos quedaron en observación en el hospital .





En tanto desde el cuartel de bomberos Millaleo explicó que los voluntarios realizaron un relevamiento y no detectaron pérdida de gas y que el incidente se podría haber debido a la falta de mantenimiento en algún calefactor.





En el mismo sentido la bombero voluntaria hizo hincapié en que a pesar del frío imperante no es recomendable tapar las rejillas de ventilación, aunque no sería este el caso registrado, pero sí se estila mucho una vez entrado el invierno tapar las rejillas de ventilación y esto genera que la vivienda no tenga circulación de aire limpio.





Asesino silencioso

Finalmente la joven segunda jefa del cuerpo del activo de bomberos voluntarios hizo hincapié en que al no tener olor, ni color, uno no se da cuenta cuando el monóxido de carbono está invadiendo una habitación. “Por lo general uno se queda dormido y en muchas ocasiones no se despiertan por eso se lo llama el asesino silencioso”, detalló e hizo énfasis en tener correctamente habilitadas todas las ventilaciones de las habitaciones y también tener en condiciones los calefactores, como así también recordó que no es recomendable calentar una habitación o un espacio con las hornallas de la cocina.