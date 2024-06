El Bolsón: el voluntariado del hospital, nos convoca.

Ante la situación económica que se vive y de cara a un crudo invierno el voluntariado del hospital de área de El Bolsón vuelve a realizar un roperito solidario con el fin de recaudar fondos para poder seguir funcionando. Noticiasdelbolson dialogó con Viviana, Graciela y Maite de la agrupación damas de rosa.









Se viene una feria de ropa muy pronto y las damas de rosa necesitan de nuestra ayuda, “ teniendo en cuenta que nos llegó el frío de golpe, que llegó el invierno, estamos recaudando, recibiendo donaciones en el kiosco todos los días para los que quieren colaborar”, detallo la voluntaria y agregó que la feria tendrá lugar el día sábado 13 de julio en el hall del hospital.





Calidez humana

Pero las Damas de Rosa no solo están para vender un café caliente o brindar algún tipo de colaboración al hospital cuando así sea necesario sino que también muchas veces son quienes prestan elementos de ortesis a quien lo necesita o incluso cuando hacen la recorrida de las salas acompañan a las personas que están allí internadas con una palabra, una charla o por qué no leyéndoles una revista, “justamente eso, estamos para lo sea, para asistir con con insumos y urgencias en lo que necesite un paciente y de paso también acompañar con lo que sea, no nuestra compañía, nuestra palabra, nuestro estar”, asintió Vivi.





Revistas

Rápidamente la voluntaria aprovecho para pedir donaciones de revistas, “estamos pidiendo revistas, porque hay mucha gente que está desde muy temprano, o toda la noche y una revistita viene bien, ahora no teníamos nada, nada pero bueno está donando la gente gracias al pedido que hacemos”.





Lo que sea

Finalmente y al momento de explicar Cuáles son los elementos la ropa que están solicitando en donación las voluntarias Viviana Ramírez explicó que todo viene bien si no está en condiciones lo reparan y luego lo ofrecen a la venta pero hizo hincapié que se necesita mucho también de indumentaria masculina, “ lo que haya pueden donarnos, ropa de abrigo, sacos o hasta frazadas nos están donando, también almohadas, lo que sea, zapatos y ropa de hombre que el hombre no dona”, sostuvo a modo de chiste la voluntaria.