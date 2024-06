Llega el invierno y otra vez aparecen los pozos en la 40

Con la llegada del Invierno históricamente también llegan las complicaciones que presenta la ruta nacional 40, principal vía de acceso a la comarca andina para miles de turistas que la recorren, sin embargo el acceso sur a El Bolsón se ha vuelto una trampa mortal para los automovilistas ya que en distintos sectores hay pozos de gran tamaño, pero el que se lleva todas las miradas es uno ubicado en una curva que obliga a los conductores a transitar por el carril contrario con todo lo que esto implica. Hugo un vendedor ambulante confirmó que tan solo en una jornada el día miércoles seis personas pararon a cambiar los neumáticos que se rompieron en ese pozo.









Noticias del Bolsón recorrió la ruta nacional 40 en el tramo que comprende el Paraje las golondrinas y pudo certificar la situación que presentan varios pozos peligrosos sin embargo el más complejo de todos es el de la curva del inca que no solo es un pozo de grandes dimensiones sino que también al estar en curva complica a todos los conductores Al momento de intentar esquivarlo ya sea hacia la banquina que también está minada de pozos o por su contrario en lo que es una invitación a un choque frontal invadir el carril contrario.





En la oportunidad dialogamos con Hugo el vendedor de tortas fritas del acceso sur a El Bolsón y confirmó que durante la jornada de ayer seis conductores tuvieron que parar a cambiar los neumáticos que rompieron en el lugar , “Mira te cuento ayer por ejemplo nosotros llegamos 8:30 de la mañana y ya había un matrimonio con una cubierta rota cambiándola y durante el día o sea hasta el mediodía por lo menos cinco autos más rompieron cubierta en ese pozo. Así que yo creo que deberían tomar medidas porque es peligrosísimo eso”.









Además, agregó: “y la gente no sabe de los pozos. A ver no están señalizados, No hay ningún cartel que te diga cuidado zona de pozos, salvo aquella persona que viaja todos los días y que los esquiva pero que también para esquivarlo se tiene que tirar en contramano con el riesgo de un choque frontal”, sostuvo el testigo de todas las situaciones de riesgo que suceden.





Más adelante Hugo confirmó que en ese sector y a pesar de que hay un puesto policial funcionando observa todo tipo de situaciones complicadas, “Yo no sé qué pasa con la gente, están cada vez más locos, acá hemos visto colectivos pasando a camiones frente al puesto policial una imprudencia total”, gráfico el vendedor de torta fritas que es testigo de todas las situaciones que se viven, no solo con los pozos sino también con los conductores.