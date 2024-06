Ñorquinco: Cuminao se refirió al plan calor, obras viales y la ampliación del hospital

Los vecinos de Ñorquincó festejan que su correo sigue funcionando









La mañana del miércoles Noticias del Bolsón dialogó con el intendente de la localidad de Ñorquinco, Miguel culminado quien repasó varios temas destacando que ya hicieron entrega de su totalidad del plan calor 2024 aunque de cualquier manera mantienen una remesa de leña preparada para cualquier contingencia. En otro párrafo el intendente se refirió también a las obras viales que se hacen a través de un convenio con vialidad de ríonegrina. Finalmente confirmó el recupero de elementos que habían sido robados del hospital de esa localidad.













Mabel Ancalao, delegada del correo





Noticias del Bolsón volvió a la localidad de Ñorquinco para compartir con los vecinos la excelente noticia recibida hace un par de semanas luego de que el intendente de esa ciudad Miguel Cuminao tuviera la confirmación oficial por parte del delegado regional de correos argentinos de que la sede local no se cerrará, “gracias a las movilizaciones y los reclamos que realizamos en aquel momento, recibimos la grata noticia por parte del gerente regional de que la sede local del correo argentino continúa prestando su servicio, no solo para Ñorquinco sino también para los ocho parajes que compete”, explicó el intendente quién aseguró que toda la comunidad está muy contenta con esta situación.









Plan calor





En relación a la entrega del plan calor 2024 el intendente confirmó que está entregada toda la leña y las garrafas que recibieron por parte de la provincia Pero de cualquier manera están alertas y con una reserva extra, “ tal cual como te decíamos en tu visita pasada ya logramos terminar hace dos semanas aproximadamente de abastecer la primera etapa, así que esa montaña de leña como la está observando, está guardada para una posible segunda entrega en los próximos semanas”.





Además hizo hincapié que en este sentido desde la gestión municipal se está prestando especial atención a la situación socioeconómica de la población, sobre todo lo que está costando conseguir la leña.





Economía





Al momento de hablar de la economía de un municipio que según destacó al recibir las arcas municipales había una importante deuda le consultamos a Miguel culminado si el municipio estaba saneado económicamente y respondió: “Sí, no totalmente, pero vamos por el buen camino, lento pero a paso firme”.





La bonanza económica que ostenta el municipio a tan solo 6 meses de haber asumido como intendente le permite a Cuminao realizar obras viales con fondos propios, “Sí es a través de vialidad ríonegrina con quien hemos podido concretar el contrato a través de módulos, así que priorizamos lo que son los caminos vecinales y los acceso a las escuelas rurales y estamos a la espera de que se terminen en las próximas semanas estos 10 módulos que hemos podido concretar”, Sobre los lugares en los que se está trabajando el intendente explicó que se hizo principal hincapié en Fitamiche, Fitatimen y Fitamiche abajo.









La concreción de estos módulos de reparación vial en lugares Rurales y acceso a escuelas habla de una preparación previa lo que puede ser un invierno muy innovador sobre esta circunstancia sostuvo, “obviamente que tenemos un equipo que conoce mucho el terreno y también nosotros estamos empezando a tener mucha presencia en terreno y escuchar la demanda y trabajar sobre eso, con el objetivo de dar las respuestas inmediatas y concretas”





Paritarias





Destacando que hace pocas semanas tuvieron paritarias con los gremios referentes de los empleados municipales culminado explicó que no están cerradas y para fin del trimestre prevén una nueva reunión, “somos un gobierno abierto al diálogo. Así que siempre estamos a la escucha y obviamente conocemos la realidad de nuestros trabajadores, nos estamos reuniendo periódicamente para revisar los números”.









Vecinos felices por la noticia del correo





Su corazón está en el hospital





En otro párrafo le consultamos al otrora director del hospital de área Ñorquinco sobre si no extraña un poco su antiguo puesto y la respuesta no se hizo esperar, “Sí, sí, mi corazón está puesto ahí, salí de ahí y es una de las instituciones a la que me debo”.





Rápidamente Cuminao confirmó que se está trabajando en reanudar la obra de ampliación del nosocomio, “estamos encaminados, estamos en forma de ya presentar la documentación concreta. El día lunes viene el maestro mayor de obra ya a realizar los cómputos para ser presentados en obras públicas. Así es el compromiso desde el ejecutivo municipal y provincial”, aseguró.





Devolveme las cubiertas





En un hecho que lo marca de cuerpo entero, si bien a priori el mandatario es tranquilo, pausado y metódico esconde una fuerte personalidad que no permite las injusticias o los delitos, tal es así que hace un par de semanas atrás manos anónimas se apropiaron de un par de cubiertas que estaban guardadas para la época invernal, al enterarse Miguel Cuminao de que habían desaparecido estas cubiertas él mismo fue quien se puso al frente del operativo para recuperarlas, “Sí nos hemos puesto al frente, obviamente que que es preocupante la inseguridad local, regional, como ha pasado en otras localidades vecinas, no estamos exentos, no estamos ajenos a la inseguridad y si sustrajeron dos cubiertas hace aproximadamente tres semanas y bueno nos pusimos al frente y las hemos recuperado”, relató.





Además, no solo las recuperó sino que hizo que las entregaran en sede policial y luego fueran restituidas por el personal policial al hospital de área de Ñorquinco “ahora la causa está en proceso y está trabajando fiscalía de El Bolsón”, confirmó.