Robaron herramientas del depósito del DPA en El Bolsón

El hecho fue descubierto esta mañana, robaron herramientas y repuestos específicos. El robo afecta al servicio de tal manera que se ve paralizado sostuvo el delegado Matías Torman.





Esta mañana los encargados de el área de mantenimiento del departamento provincial de agua con asiento en la localidad de El Bolsón, se encontraron con el galpón de herramientas abierto y la faltante de distintos elementos que son de uso cotidiano y herramientas básicamente utilizadas en maquinaria de Gran porte. “No somos ajenos al resto de la sociedad hoy a la mañana nos encontramos con que habían violentado el galpón taller y nos robaron todo tipo de herramientas”, confirmó Torman.





Consultado sobre el costo que tendrían las herramientas sustraídas el funcionario explicó que todavía no tienen hecho un racconto, “si te digo te estaría mintiendo, porque hay muchas herramientas y todavía estamos viendo a ver qué qué más puede faltar”, además detalló que son herramientas que se utilizan en la reparación de vehículos “son herramientas de la retro pala que tenemos a cargo, que son herramientas no muy comunes, pero si muy costosas”.





Cámaras de seguridad





Al momento de consultarle si tamaño robo, que incluye filtros de aire de más de medio metro de longitud, se sospecha que hubiesen utilizado algún vehículo de apoyo Torman explicó que se encuentran realizando el relevamiento de las cámaras de seguridad, “tenemos cámaras acá en la oficina, así que estamos viendo a ver si podemos ver algún movimiento con respecto a algún vehículo”.









Robo por encargo





El hecho de que roben herramientas que son específicas para trabajar con una retropala o incluso los mismos filtros de aire de este tipo de maquinaria pesada hace prever que los delincuentes ya tenían pensado llevarse, no solo las soldadoras sino también herramientas y repuestos específicos.





Sobre esto Torman se mostró cauteloso y explicó que no sabría decir si el robo fue por encargo, lo que sí determinó que se trata de herramientas específicas, por ejemplo son las llaves de rueda de la máquina que son medidas especiales, explicó.





Servicio afectado





Finalmente el delegado confirmó que en virtud de este robo el servicio que brinda al departamento provincial de aguas se vio afectado en virtud de que no tienen las herramientas necesarias por ejemplo en el caso de romper o pinchar una cubierta de la retro pala no podrían cambiarla por tal motivo le pidió a la comunidad que esté atenta a cualquier tipo de ofrecimiento de las herramientas y soldadoras que fueron sustraídas y aseguró que ese aporte va a servir no solo para el departamento provincial de aguas sino también a toda la comunidad.