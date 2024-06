Unter confirma el paro la semana que viene y adelantan que podrían no reiniciar las clases luego de las vacaciones.

Esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con el delegado gremial de los trabajadores de la educación en la región Aníbal Fernández quien confirmó la decisión tomada en el plenario general realizado en General Roca el día martes donde se decretó un paro por 48 horas para el día 2 y 3 de julio. De igual manera Fernández adelantó que de no haber una un llamado a paritarias peligra el inicio del ciclo lectivo luego de las vacaciones invernales.









Esta mañana el referente de la Hunter en nivel regional Aníbal Fernández se refirió al congreso realizado el martes pasado donde se acordó un nuevo paro por 48 horas, “tuvimos el día martes nuestro congreso extraordinario al que asistimos las 18 seccionales, sin una propuesta paritaria esté en el mes de junio y entonces este allí se resolvió continuar con un plan de lucha hasta tanto tener una propuesta paritaria que podamos analizar y debatir. Lo que se ha definido en este congreso es un paro de 48 horas para la semana que viene los días 2 y 3 de julio además se declaró en estado de movilización permanente al este plenario de secretarias y secretario generales”.





El gobierno ha elegido como enemigo a la docencia

En consonancia Fernández insistió que desde el gobierno provincial entablen el diálogo con otros gremios pero no con la UnTER, “y si, se están reuniendo en Viedma, nuestra central ha hablado de discriminación con el gremio docente en este sentido, porque no hemos sido convocados nuevamente a paritarias yo digo puede puede ser esa descripción de la discriminación, pero a mí me parece que el gobierno provincial en este momento y desde hace unos días ha elegido contender, ha elegido como enemigo a la docencia ríonegrina. Este no llamado a paritarias tiene que ver un poco con esto, las declaraciones del gobernador, este video viral del cual este ya hemos venido hablando los últimos días y en este sentido entendemos que lo que están llevando adelante es un rompimiento del diálogo y mientras no podamos tener diálogo difícilmente podamos construir”, aseguró.





No inicio de clases

En otro párrafo el dirigente gremial aseguró que se analiza no volver a las clases luego de las vacaciones de invierno, “sí, está en riesgo el inicio de clases si no nos volvemos a sentar en una paritaria, si no podemos trabajar sobre las condiciones del salario, pero también otras cuestiones que hacen a la educación como cuestiones edilicias, como cuestiones de cargos, hay un montón de cosas que están afectando al sistema educativo y eso se trabaja en las paritarias. Esperamos digo yo, no quisiera adelantarme tanto y ya estar planteando que no van a iniciar las clases, pero bueno de alguna manera lo que se está haciendo es un aviso, es recordarle al gobierno que tiene que sí o sí citarnos a una paritaria, que tiene que sentarse y hablar con nuestro gremio y tratar de solucionar estas cuestiones para que finalmente se puedan comenzar nuevamente luego de receso a las clases sin ningún tipo de inconveniente”, adelanto Fernández.