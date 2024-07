Argentina disputará una nueva final y el fervor ya se siente.

Argentina vuelve a soñar con levantar la Copa América y en la comarca andina ya se está viviendo con la pasión a flor de piel. Noticiasdelbolson dialogó con Fabián Castiglione tiene un comerciante que habitualmente realiza acciones solidarias dependiendo de los resultados deportivos la última vez cuando Argentina fue campeón del mundo donó un automóvil para que bomberos voluntarios y los merenderos comunitarios realizaran un bingo y pudieran recaudar dinero en esta oportunidad prometió donar dos motos al voluntariado del hospital local si Argentina sale campeón de América.









Las camisetas se están vendiendo, canto Fabian Castiglione dueño de Tienda Mi Barrio y Nápoles, “nosotros compramos casi 1300 camisetas y estamos con 400 más o menos, que deben quedar entre las tres tiendas y el puesto que está en el correo y el puestito que está el pulga en la plaza y banderas también hemos comprado mucho pero lo que más se ha vendido es la camiseta y la que más ha vendido es la azul, en vez de la Celeste, y hemos traído más, pero ahora nos está quedando muy pocas”·, contó.





Cuánto cuesta tener la última camiseta de la selección

Ante esta consulta el comerciante hizo gala de su Ingenio para generar ventas y respondió, “esa camiseta está $10,000 para los chicos hasta el talle 16 o 14 y la grande que hasta el 6 vale $12,000 y después tenés la que viene bordada con las tres estrellitas, como esto, el mismo precio. En cualquier otro lado la van a pagar arriba de $20,000 arriba, nosotros acá ganamos poquito pero vendemos mucho, las banderas tenemos $4000 y $5000 hay bubucela hay de todo”, aseguró.









Solidaridad

Al momento de hablar de devolverle a la comunidad un poco lo de lo que ella le brinda al comerciante destacó: “en cada evento de la selección, sea mundial, la finalísima, Copa América, todo, siempre lo que recaudamos un 15% lo vamos a destinar a veces a los bomberos, a veces los comedores, en el mundial fue un auto para todos los comedores para los bomberos también. Esta vuelta vamos a dar dos motos, yo estuve haciendo una platita online a mano de Argentina en contra de otros equipos y ya compré la primera moto para el hospital. Ya tengo la primera y si ganamos el domingo, el lunes compro la otra, dos motos para el hospital”, aseguró Castiglione.













Agradecido

Seguidamente el comerciante reflexiona: “la idea es donarle al voluntariado del hospital, no me he encontrado con ninguna de ellas pero en cualquier momento voy a aparecer por ahí con las motos para entregarles, para que hagan un buen bingo solidario”, confirma Castiglione.

Finalmente resaltó el trabajo que llevan adelante en el hospital local, “quién no fue al hospital, yo toda la vida fui al hospital, me han entendido re bien, he estado internado 10 días 8 días, siempre atendido de primera. Entonces uno tiene que agradecer una sola vez he ido a una clínica por una cuestión que justo en el hospital no había algo, que se yo pero toda la vida me atendí en el hospital, mis hijos también , es como la educación pública”, remarca el comerciante solidario.