Ariel Keller participará del campeonato Nacional de Enduro

El piloto endurista bolsonés Ariel Keller dialogó esta mañana con noticias del Bolsón y confirmó su participación para el Campeonato 2025 en la máxima categoría del Enduro nacional. De igual manera confirmó su participación en el campeonato de Enduro cordillerano a modo de entrenamiento sostuvo y agradeció la colaboración que recibió por parte de Azucena y Florent Pagny.







“Arrancamos a entrenar a full, tenemos un objetivo bastante bastante claro y fuerte que es correr el argentino de Enduro y ya tengo 27 años no me queda mucho tampoco para exigirme a nivel profesional, porque ya hay que tomarse las cosas a nivel profesional, más que nada por todo lo que conlleva a una competencia de ese nivel y competir contra los mejores de Argentina justamente”, explicó el piloto de tan solo 27 años de edad pero con una vasta trayectoria en el enduro regional múltiple campeón de distintas categorías que desde los 12 años viene marcando un rumbo sostenido.





Sobre cómo se dio esta oportunidad Keller explicó: “ la verdad que fue bastante loco, yo este este año es mi objetivo terminar la facultad a fin de este año, por lo que con papá arrancamos a entrenar y dijimos vamos a arrancar a entrenar despacito todo este 2024 y el año que viene arranco el argentino. Así que arranqué mi primera carrera que fue en el Cordillerano que me fue bien, gané en la categoría mayor que es la Senior no con gran diferencia o sea ahí ajustado, porque justamente no me daba el físico”, contó el joven piloto.













El llamado





Seguidamente Ariel continuó detallando Cómo fue que recibió un llamado de una persona muy querida que terminaría cambiándole la vida, “después de la carrera del cordillerano me llama Azucena que es mi ex suegra y me dice: <me enteré que ganaste la carrera, Florent tiene un trabajo para proponerte>, así que me vinieron a buscar al otro día y Florent, el esposo Azucena, me dice: < nos enteramos que volviste a correr en moto, que te está yendo bien y ya estás terminando la facultad, con un grupo de francese tenemos un viñedo en Mendoza y queremos alguien nos represente y la verdad que nos parece perfecto que acá en la cordillera puedas representar a nuestro viñedo, que es Passión de los Andes>, así me ofrecieron la oportunidad de alcanzar ese objetivo que es el año que viene correr el argentino con una moto nueva, me ofrecieron buscar la mejor que había en el mercado, ellos se hicieron cargo de todo, de todo lo que incluye la moto, la condición es esa: representar la marca, cero presiones de ser el primero y de ganar, solo buscar el objetivo y disfrutar la moto”, contó Ariel.













En el norte





Seguidamente el piloto detalló que la mayoría de los circuitos donde se compite están en el norte del país el más cercano a la Patagonia se encuentra en la provincia de Mendoza pero que de igual manera le gusta el desafío de transitar distintos suelos que van desde lo árido hasta lo escarpado.













Entrenamiento y apoyo





Sobre el entrenamiento Keller confesó que básicamente tiene un núcleo muy fuerte que tiene que ver con su familia, “ ahora que se dio la oportunidad, que ya puedo arrancar desde este momento, la idea es meterle a full. Desde el día cero estoy entrenando con mi viejo que me lleva tres veces por semana a entrenar, y le doy gracias porque es un gasto bastante bastante alto, los chicos de Milo Motos se enteraron de la novedad y también me están ayudando también ya se sumó mercadito Lucas de El Hoyo así que estoy también tratando de buscar sponsors para poder ayudar”, explicó.





Rápidamente agregó que el tema es poder mantener el ritmo de entrenamiento, porque es muy exigente y levantar el nivel en 6 meses es bastante complicado, “este mes ya arranqué a entrenar físicamente en gimnasio acá con Marcelino Cotét, por ahora vamos con mi tío Mauri y papá y la verdad estamos los tres muy contentos porque es un entrenamiento de alto rendimiento y la verdad que vale la pena”, reflexionó.













Nivel





Finalmente al ser consultado sobre cuál es el parámetro a medirse para poder ser competitivo a nivel nacional explicó: “ la verdad que si te soy sincero nunca me comparé con con ninguno de ellos, porque no nunca tuve la oportunidad, volví a andar después de 7 años y la única vez que corrí fue con Giovanni Simeoni que fue el campeón del 2019 y que este año se perfila para ser el campeón del 2024, que ojalá se le dé porque es una persona excelente y un excelente piloto, nunca tuve la posibilidad de medirme a nivel nacional pero por el momento me falta demasiado entrenamiento físico”.