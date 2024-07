El Bolsón: nietos de pioneros sirio libaneses deciden su vuelta al islam

Abdul Karim Cerieldin tiene 29 años y es el imán (“el que predica la fe”) de la mezquita más austral del mundo, localizada en Mallín Ahogado. Recientemente estuvo dos años en Turquía, becado junto a otros jóvenes de distintos países, para formarse en distintas disciplinas de la religión.



Los musulmanes creen que el profeta Mahoma solía llevar la cabeza cubierta, por ello se cubren con la “taqiyah” (casquete corto y redondeado) tanto para las cinco oraciones diarias como para el resto de la jornada. Esta mañana, el gorro de colores de Abdul Cerieldín contrastaba con la nevada que cubría toda la comarca, al igual que su vestimenta característica.





Sin embargo, pocos vecinos volvían para observar. Es que la presencia de los 150 fieles que viven en la región ya dejó de ser una novedad, desde que en la década de 1990 llegó el sheij Abdul Rauf Felpete (de profesión “huesero”) para levantar en su chacra y con sus propias manos la mezquita más distante de la Meca. En la actualidad, los musulmanes ya son parte del paisaje de El Bolsón y sus líderes son convocados a todos los actos patrios para compartir el sermón con los católicos y los evangélicos.





Al presentar a su discípulo, Felpete recordó que “en la tercera generación comienzan a buscar sus raíces y su historia. Varios de aquellos primeros comerciantes sirio libaneses que llegaron a la Patagonia a principios del siglo XX, entre sus pertenencias traían un Corán, que luego quedó olvidado entre sus pertenencias y que, con los años, sus nietos encontraron. Debe ser algo genético que los lleva a buscar su pertenencia”.





“Con gran alegría, se han acercado a nosotros algunos de ellos. Y en este caso, Abdul Karim Cerieldin nos llena de orgullo porque es nativo de este pueblo. Es el hijo de Dady, al cual muchísima gente todavía recuerda, de Viviana, quien trabaja en el hospital”, detalló.





Búsqueda interior





A su turno, el joven reflejó que “en algún momento inicié una búsqueda interior buscando una religión. Me fijé en el cristianismo, que era lo que tenía más cerca, pero sentí que no me llenaba, faltaba algo. Hasta que encontré el islam, fue como encontrar algo natural”.





Acerca de su experiencia en Turquía, Cerieldín graficó que “básicamente estuvimos aprendiendo las ciencias islámicas, el conocimiento y el contacto directo transmitido por los maestros, más allá de lo que uno puede leer en los libros”.





“Todo ello –agregó-, reforzó mi fe porque muchas veces es más difícil llegar al corazón a través de una respuesta racional y lógica a las preguntas que tenemos como seres humanos. El sentido de saber hacia dónde vamos con respuestas que ya tienen 1400 años, desde la llegada del profeta Mahoma”.





De igual manera, confirmó que su dedicación religiosa “es absoluta, no puede ser de otra manera”, al tiempo que recomendó a los jóvenes de su misma ascendencia “que pregunten, que busquen en las fuentes que son confiables, que están lejos de los extremismos y de las interpretaciones que llevan a otras cosas y que no son necesarias”.





También invitó a la comunidad “a la ceremonia que hacemos los jueves por la noche en la mezquita, con nuestra escuela de conocimiento hacia el camino espiritual”.









Raíces





Karim es bisnieto de Hamden Cerieldin, aquel sirio libanés que bautizó “La Bolsonesa” a su almacén de ramos generales en honor a su esposa Claudina Muñoz. Con los años, fue adaptado para el gentilicio local: bolsonés (aprobado luego en la Carta Orgánica Municipal).





La histórica casona ubicada en la esquina de la avenida Sarmiento y Azquénaga fue durante décadas el lugar de encuentro por excelencia de los escasos habitantes la zona, principalmente de aquellos que llegaban a caballo desde los parajes rurales y los ataban durante horas al palenque. También hay que destacar que dicho pionero fue un entusiasta promotor de todos los proyectos de la época, destinados a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.





Fotos históricas gentileza Claudio Cerieldin