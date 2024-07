El Hoyo: onda repercusión popular por un caso de violación y secuestro de una jovencita

“Tenemos elementos suficientes -y creo que vamos a tener más con el avance de la investigación- para imputar a esta persona, incluyendo el secuestro de teléfonos celulares y muestras biológicas, con responsabilidades a determinar sobre las conversaciones que pueden surgir y de las geolocalizaciones al momento de los hechos”, adelantó esta mañana el fiscal Carlos Díaz Mayer sobre un caso de abuso sexual que ha conmocionado a la sociedad de la Comarca Andina y donde el principal imputado es un reconocido productor de fruta fina.

No obstante, hasta el momento el juez de la causa no ha ordenado su detención. “No descartamos otros allanamientos en las próximas horas. Al contrario, creemos que podemos tener varias líneas de investigación porque habría una red o modus operandi que funcionó en el transcurso de los últimos años”, adelantó el funcionario judicial recordando que el mismo protagonista cuenta con denuncias anteriores similares.

En coincidencia, en la región lanzaron un escrache a través de las redes sociales recordando que en 2021 la policía rescató de la misma chacra a una mujer mocoví traída desde la provincia del Chaco, quien además de malos tratos laborales también habría sido abusada. Al respecto, trascendió que dicha causa federal “ya está en etapa de juicio”, a cargo del juez Guido Otranto, y que comenzaría a ventilarse en los próximos meses en Comodoro Rivadavia.





En este caso, anoche los funcionarios judiciales y las fuerzas policiales se sorprendieron luego de allanar otra vivienda en las inmediaciones de la misma propiedad, donde encontraron gran cantidad de armas ocultas, coincidentes con los calibres de municiones hallados en el domicilio del acusado. Entre los elementos secuestrados –y sujetos a peritajes-, también hay dos vehículos pertenecientes al empresario.

Según detalló Díaz Mayer, en la jornada del viernes hicimos seis procedimientos simultáneos, que después se ampliaron a otros dos, autorizados por el juez de la causa. Trabajó de manera excepcional personal de las comisarías de El Hoyo y Lago Puelo, la Brigada de Investigaciones, la División Seguridad Rural de El Maitén y la Comisaría de la Mujer de El Hoyo. Tuvimos oficiales de toda la jurisdicción, junto con funcionarios de la fiscalía, abocados a cada allanamiento”.

Insistió con que “entendemos que hay elementos biológicos que van a relacionar este hecho con el imputado, o con los imputados en la eventualidad”, al tiempo que aclaró que “por el momento no hay detenidos. Le pedimos la detención a la jueza, aunque consideró que para ella no hay elementos suficientes por el momento. Sin embargo, no descartamos que los haya en los próximos días, cuando se avance con la investigación y con las pruebas”.

Acerca de los reconstruido hasta el momento, el fiscal de la Comarca Andina graficó que “en la madrugada del domingo, la víctima de 18 años de edad habría sido abusada con acceso carnal. Estamos esperando su pronta mejoría y recuperación, ya que está muy afectada en este momento. Está acompañada por el personal del Servicio de Asistencia de la Víctima, que está permanentemente con ella dándole asistencia, acompañamiento y contención para que pueda avanzar junto con los psicólogos”. A su criterio, “es un delito complicado porque afecta la psiquis de la persona”.

Sumó que “habría otra persona que habría intervenido y está sindicada como posible imputada. Ayer secuestramos varios teléfonos, calculamos que de allí también va a salir información relacionada a la investigación. Ahora esperamos que la jueza nos autorice a abrirlos, además de analizar todas las muestras biológicas incautadas”.

De igual modo, Carlos Díaz Mayer confirmó que la víctima “fue encontrada en plena madrugada por tres personas que pasaban circunstancialmente y estaba en estado de shock”. Precisamente, una de las pruebas contundentes con que cuenta la justicia es el testimonio grabado en la oportunidad, donde la chica explica que el sujeto apuntado “me violó varias veces”. Además, se procura determinar el tiempo que estuvo secuestrada en el interior de la chacra (habría sido convocada para trabajar en tareas domésticas) y si fue drogada o dormida con algún alucinógeno, ya que lo único que recuerda es que “me dieron de tomar un jugo de manzana”.

Repudio

Desde el Área de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de El Hoyo, precisaron hoy en un comunicado que “repudiamos enérgicamente el accionar de redes de trata cuya existencia no es tolerable, ni en la localidad, ni en la Comarca Andina o ningún otro punto del país”.

“Considerando los hechos de público conocimiento en nuestra localidad de los últimos días, acompañamos y brindamos todo nuestro apoyo a la/s víctimas y nos encontramos a su disposición. Hacemos saber a nuestra comunidad que somos parte de un trabajo interinstitucional desde el domingo a la madrugada, pero no se puede brindar mayor información, a fin de no entorpecer la causa y para resguardar la integridad y seguridad de la/s víctimas, y que nos encontramos trabajando con los distintos organismos intervinientes para erradicar este tipo de situaciones y otros tipos de violencias”, precisaron.