Robo a los que más necesitan

Es el cuarto robo que sufre en poco tiempo el centro comunitario de El Barrio Esperanza, según destacó una de las coordinadoras se quedaron sin alimentos y hoy cocinaron para 50 familias Con lo poco que tenían el lunes ya no podrán dar de comer.





Hoy a la mañana las coordinadoras del centro comunitario del barrio esperanza se llevaron otra desagradable sorpresa cuando el momento de Ingresar a su lugar de trabajo y colaboración con los que más necesitan se encontraron con que el freezer que contenía a los alimentos para preparar las comidas de aquí hasta el próximo lunes había sido forzado nuevamente, “ yo ya tengo miedo de venir temprano porque cuando abrimos el centro comunitario aún está oscuro y a veces pienso que me puede llegar a pasar si hay alguien adentro porque esta no es la primera vez que entran a robar”, sostuvo una de las colaboradoras.









En tanto Jessica Calfuleo, otra de las colaboradoras del comedor comunitario del barrio esperanza, expresó: “cuando llegué hoy temprano a mi trabajo me encuentro con que la la ventana de la cocina estaba abierta y después voy al freezer a sacar los pollos para cocinar hoy y me encuentro que el freezer está roto y bueno me fijo y no teníamos nada adentro, solamente lo que íbamos a cocinar hoy”, detallo y aseguro: “no es la primer vez que no hacen esto, ya no sé si es la cuarta o quinta vez que nos hacen esto”.





Alimentar a 50 familias





En medio de este panorama las voluntarias debieron ingeniárselas para poder preparar el almuerzo que luego será fue entregado a unas 50 familias que se abastecen en el comedor comunitario del barrio esperanza, “Y bueno ahí nos tuvimos que manejar con lo que teníamos, con lo poco que tenemos, estamos cocinando con eso”.









Bronca





Con todo Jessica aseguró que este tipo de situaciones les da mucha bronca, “te da bronca e impotencia porque con lo poco que tenemos y apenas llegamos con la comida, que venga alguien y nos hagan esto, te da bronca e impotencia. Además no es la primera vez que nos hacen esto”.





Sobre la modalidad de ingreso la joven especuló que Podrían haber ingresado por la ventana frontal y sacar los alimentos por la ventana del baño, “creo que entraron por la ventana de adelante porque está roto se nota que le sacaron un fierro y entraron por ahí y después por el baño la ventanita del baño también está abierta y hay rastros”.









Consultada sobre si algún vecino escuchó algún ruido o vio a alguna persona saliendo del lugar con todo lo robado Jessica explicó que no, “por ahora no no tenemos datos de nada que hayan visto”, lamento.