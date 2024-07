Unter anticipó que no habrá inicio de clases luego del receso invernal, sino hay paritarias.

Se transita segunda la segunda jornada de paro del gremio de los trabajadores de la educación rionegrinos Unter y según remarcaron el acatamiento supera al 80% en toda la provincia de Río Negro. En diálogo con noticiasdelbolson los referentes Lisandro Ciavaglia y Aníbal Fernández confirmaron que no habrá inicio de clases luego del receso invernal, si no hay dialogo. Además se refirieron a la situación particular que se vive en la localidad con la obra social y pros toda vez que desde la semana pasada la clínica La Merced con la cual mantenían un convenio dejó de recibir a los afiliados, denunciaron la grave precariedad en cobertura de salud que viven los trabajadores estatales provinciales.









Bronca

Primeramente Lisandro Ciavaglia dio un panorama de los números que arrojaron estas dos jornadas de paro destacando que el primero de ellos se vio inmerso en medio de un temporal de nivel por el cual se suspendieron las clases, “Sí fue muy fuerte el paro ayer por la tarde estamos hablando de arriba del 90% y ahora calculamos que estamos alrededor del 85/90 en El Bolsón. A nivel provincial por la informaciones que tuvimos el día de ayer también fue alto el acatamiento, estamos hablando de un promedio de 80% a nivel provincial y tomando en cuenta el ataque que recibimos en términos salariales con los descuentos a las y los compañeros y el desastre que hizo el gobierno en la liquidación del aguinaldo, la verdad es que la respuesta no fue miedo sino bronca”, aseguró.





Sin clases

Seguidamente el delegado local de la Unter Aníbal Fernández confirmó que no habrá inicio de clases luego del receso invernal, “el no inicio de clases es lo que se ha definido en el último congreso. Más allá de este paro de 48 horas y por supuesto está supeditado a una reunión paritaria que todavía no ha sido convocada, sabemos que la función pública va a tener una nueva reunión el 15 y todavía a nosotros no nos han convocado. La verdad es que más allá de esta disputa salarial, en este caso los descuentos el no tener un aumento durante este mes, la mala liquidación de los aguinaldos, vemos que el gobierno provincial quizás esté más distraído o más interesado en disputar con la docencia rionegrina, que en buscar soluciones”.





Presencialidad

En otro párrafo el delegado gremial se refirió al proyecto de presencialidad que impulsa el gobierno rionegrino, “se ha presentado en la legislatura que lo que busca es básicamente que las docentes y los docentes no podamos ni siquiera enfermarnos durante tres meses para poder cobrar un magro este Plus salarial “, detalló Fernández.





Sin cobertura

Finalmente Lisandro Ciavaglia se refirió a la situación de cobertura en el ámbito de salud que sufren los estatales rionegrinos de la región, “no hubo ninguna mejora en las prestaciones, es más diría que hoy por hoy ha empeorado todavía, ayer nos avisaban que la clínica La Merced dejó de atender y digo no atienden ni desde las cuestiones de alta complejidad, ni las cuestiones de atención diaria y lo decía Aníbal hoy incluso con mala atención por parte del Ipross aquí sabiendo que no pueden dar respuesta, que al menos traten bien a las compañeras y compañeros”, pidió.









Atención hospitalaria

Además el referente gremial dijo que desde el hospital de área no atienden a los afiliados al Ipross, “volvemos a insistir con que es obligación del hospital público atender a toda la ciudadanía. Incluyendo a los y las afiliadas del Ipross porque resulta que no nos atienden porque somos afiliados de Ipross y no tenemos dónde ir porque en el resto están cortadas las prestaciones, así que como decía Aníbal: esto no es un problema salarial, esto es un problema del conjunto del sistema educativo a lo que se agrega además el problema de salud que tenemos los y las estatales”.