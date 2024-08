Horacio Carbajal: se le realizó un merecido reconocimiento al doctor del pueblo.

El cálido y emotivo homenaje que se le realizó al doctor Horacio Carvajal reconocido como el doctor del pueblo, templó la fría tarde del lunes cuando desde las 19:30 horas el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano dejó inaugurado el boulevard que lleva su nombre.





Muchas fueron las muestras de cariño que recibieron sus hijos presente en el emotivo acto, incluso asintieron cada vez que alguien recordaba una de las anécdotas con este doctor que supo trabajar en el hospital de área de El Bolsón, atendiendo en toda la región, en gendarmería nacional e incluso cuando podía en la clínica de la localidad. Se dice que atendió más de 900 partos y que antes de que llegara el teléfono en su domicilio él recibía a cada persona que llegaba con una dolencia.





Justo reconocimiento

En diálogo con Noticias del Bolsón el mandatario local se refirió a lo importante de poder reconocer a quiénes fueron personas destacadas de nuestra comunidad, “lo más importante, más allá de lo que pueda estar en mi recuerdo, es que está en el recuerdo de todos los vecinos de El Bolsón. Yo simplemente estoy en una posición o un cargo político que me obliga a llevar adelante estos reconocimientos, en el sentido de poder traer a la memoria un reconocimiento que toda la gente pide”.





La palabra de Diego.

Se ríen los chicos porque debe haber un montón de situaciones, un montón de anécdotas para recordar y contar: “como dije antes el teléfono sonaba a toda hora y el viejo agarraba el maletín y arrancaba, o cuando alguno de los hermanos que ha llegado con una novia y el viejo se jactaba de haberlas traído al mundo 25 años antes, anécdotas como esas hay un montón, hay un montón”.

¿Qué le diría al viejo? “Primero nosotros mismos hoy estamos un poco más grandes nosotros y con el diario del lunes, nos ha faltado un poco de comprensión para entenderlo. Lo duro que era tener una una familia de siete hijos, haber enviudado dos veces este en El Bolsón de aquella época, que no era fácil con una medicina que era menos fácil todavía porque no habían especialistas y él era cirujano y había que operar igual y por ahí estaba full time en un lado, pero no podía dejar estar en el otro, entonces en aquel entonces el ejercicio de la medicina lo obligaba a hacer muchas cosas que indudablemente recargaban sus espíritus, en su voluntad como bien decía Bruno”.









El recuerdo de Morena.

“Era el teléfono que sonaba y él salía salía a cualquier hora no importa horario, fiesta, cena era eso”, recuerda Morena.

Al definirlo en una palabra, explico: “ hay muchas palabras, podría decir humano, muy humano, con su profesión era lo primero para él, era eso. Si pudiera decirle algo le diría Gracias, por todo esto que nos dejó, por todo lo que hizo por nosotros como sus hijos y por el pueblo que día a día no lo recuerdan con su cariño y todas las cosas que ha hecho”.





Mariano y su recuerdo.

Autodefinido como el chofer de noche del doctor Carvajal Mariano recordó: “Si tengo anécdotas?, yo era el chofer de noche, el nocturno, así que ya te ya te podrás imaginar. Yo conozco hospitales, comisarías, morgues y así tengo anécdotas para hacer dulce”, explicó.





Sorprendido.

“Más que nada estoy muy agradecido y muy sorprendido con esto porque la verdad es que no la esperábamos, pero ni por casualidad y la verdad que es lindo el reconocimiento que le hace el pueblo al viejo”.

Una anécdota

“Una anécdota que pasaba casi todos los años, te estoy hablando hace 20 años, hace 15 años atrás todas las navidades venía gente que él no sabía quién era, venían de Ñoquinco, de Cushamen, de El Maitén, con un cordero y él como no se acordaba de quienes eran estas personas, él los hacía pasar a la casa, los atendía como si fueran amigos de toda la vida y cuando se iban nos preguntaba nosotros quién era, pero nunca dejó de ser lo humano que era y los atendía todos por igual”.

“No hay una sola palabra que lo defina, es que no hay una sola palabra, rectitud, vocación de servicio, son algunas de las frases que lo pintan al viejo”, contó Mariano.









Considerandos de la imposición de nombre

Que el Doctor Horacio Carbajal fue un profesional de nuestra localidad que dejó un legado de la medicina en la comunidad;

Que además y a nivel local, fue médico de Gendarmería Nacional y también de la Policía de Río Negro, instituciones de importante raigambre para nuestra Comunidad, destacándose asimismo como médico consultor y colaborador en materia forense durante muchos años;

Que como director del nosocomio local, dejó un sinfín de anécdotas entre nuestros vecinos a los cuales los recibió en una mesa de parto y fue médico, no solo de los recién nacidos, sino que de toda la familia;

Que como médico particular, se destacó por su enorme humanidad y de acompañamiento permanente a las familias, acciones que lo destacaron y reconocieron en la comunidad como el "Médico de la Familia".

Que como vecino de nuestra localidad, fue y será un ejemplo a seguir, de buenas costumbres, solidaridad, empatía y por, sobre todo, buena persona;

Que en el 94° Aniversario de BI Bolsón el 28 de enero del 2020, se lo reconoció como vecino destacado a través de la Resolución N° 003/2020 del Concejo Deliberante de El Bolsón por su trayectoria profesional y sus valores como vecino que contribuyeron al desarrollo de, la ciudad desde su rol social, comunitario, productivo, profesional y cultural;

Que un espacio público municipal será el homenaje que la Municipalidad de El Bolsón hará, en signo de agradecimiento, al Dr. Horacio Carbajal, por lo que hizo por su comunidad, por eso, un pedacito de su Bolsón querido, llevará su nombre;"

Que el Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del dia 24-07-2024, Acta 1.862 aprobó el dictado de la presente;

POR ELLO:

Y en uso de las facultades que le son propias,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSÓN SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: IMPONGASE, el nombre de "Boulevard Dr. Horacio Carbajal" al espacio público ubicado en la calle Perito Moreno entre las manzanas 20-1-G-184 y 20-(i-185 de nuestra ciudad que, como Anexo I, acompaña la presente.